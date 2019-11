Mosaic : réduction des fourchettes cibles pour 2019

05/11/2019 | 14:13

Mosaic n'attend plus pour 2019 qu'un EBITDA ajusté entre 1,4 et 1,5 milliard de dollars, ainsi qu'un BPA ajusté entre 50 et 60 cents, à comparer à des fourchettes cibles qui allaient de 1,8 à deux milliards et de 1,10 à 1,50 dollar il y a trois mois.



Il justifie cet abaissement par des volumes de ventes de potasse historiquement bas en raison de retards de livraison de Canpotex à l'Inde et à la Chine, et son attente que les marges et prix en phosphates demeurent conformes aux niveaux de septembre.



Au titre de son troisième trimestre, le groupe a engrangé un bénéfice net ajusté de 29 millions de dollars, soit un BPA de huit cents inférieur de près de 15 cents au consensus, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 366 millions de dollars.



