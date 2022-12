Mosaic réduit temporairement la production de potasse à sa mine canadienne

Mosaic a déclaré dans un communiqué que ses stocks sont suffisants pour répondre à la demande à court terme. L'entreprise avait redémarré Colonsay en août 2021 après l'avoir mise en veilleuse pendant deux ans.

Les prix de la potasse ont grimpé en flèche cette année en raison des sanctions contre la Russie et le Bélarus, les deuxième et troisième plus grands producteurs mondiaux après le Canada.

Les prix ont toutefois baissé depuis.

La décision de Mosaic de réduire sa production est à court terme et les fondamentaux à plus long terme semblent positifs, a déclaré le directeur général Joc O'Rourke. L'entreprise basée en Floride prévoit de redémarrer les deux usines de Colonsay au début de 2023.

Colonsay produisait à un rythme de 1,3 million de tonnes par an, et prévoit une expansion pour porter la production entre 1,8 million et 2 millions de tonnes d'ici la fin de l'année prochaine.

La société rivale Nutrien Ltd procède à sa propre expansion de la potasse en Saskatchewan.