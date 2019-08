Mosaic : trimestriels décevants et objectifs abaissés

06/08/2019 | 13:25

Mosaic publie au titre de son deuxième trimestre 2019 une perte nette de 60 cents par action, sous l'effet d'éléments exceptionnels comme la fermeture du site de Plant City, sans lesquels il a engrangé un BPA de 12 cents.



Ce BPA ajusté s'avère néanmoins inférieur de 17 cents au consensus, affecté par une météo défavorable dans le Midwest américain. Toujours en données ajustées, l'EBITDA du fournisseur de phosphates et de potasse s'est établi à 349 millions de dollars.



Reflétant les volumes de vente moindres qu'attendu au premier semestre et une reprise plus lente des marges en phosphates, Mosaic n'attend plus qu'un EBITDA ajusté entre 1,8 et deux milliards de dollars cette année, ainsi qu'un BPA ajusté entre 1,10 et 1,50 dollar.



