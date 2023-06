MOSCOU (Reuters) - La Russie a affirmé avoir repoussé dimanche une attaque "de grande envergure" dans le sud de la région de Donetsk et avoir tué 250 soldats ukrainiens, tandis que Kyiv a dit lundi matin continuer son avancée près de Bakhmout.

"Le matin du 4 juin, l'ennemi a lancé une attaque de grande envergure dans cinq secteurs sur le front sud de Donetsk", a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué publié sur Telegram dans la nuit de dimanche à lundi.

"Le but de l'ennemi était de percer nos défenses dans ce qu'il pense être le secteur le plus vulnérable", indique le ministère russe avant d'ajouter : "L'ennemi n'a pas réussi sa mission et n'a pas rencontré de succès".

Moscou a également affirmé que le chef d'état major, Valeri Guerassimov, en charge de l'offensive russe en Ukraine, était dans la région de l'attaque ukrainienne.

Reuters n'était pas en mesure de vérifier les informations publiées dans le communiqué.

Le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi, a affirmé pour sa part lundi matin sur Telegram que les troupes ukrainiennes continuaient "d'avancer" dans le secteur de Bakhmout, ville récemment conquise par les forces russes au prix de lourdes pertes.

