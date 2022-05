Moscou affirme que d'autres combattants de Mariupol se rendent ; Kiev reste silencieux sur leur sort.

Plus d'un jour après que Kiev a annoncé qu'elle avait ordonné à sa garnison de Marioupol de se retirer, l'issue finale de la bataille la plus sanglante en Europe depuis des décennies n'a pas été résolue. Les responsables ukrainiens ont mis un terme à toute discussion publique sur le sort des combattants qui y ont tenu leur dernier combat.

"L'État fait tout son possible pour mener à bien le sauvetage de nos militaires. Attendons. Actuellement, le plus important est de sauver la vie de nos héros", a déclaré le porte-parole militaire Oleksandr Motuzaynik lors d'une conférence de presse. "Toute information au public pourrait mettre en danger ce processus".

La Russie a déclaré que 694 autres combattants s'étaient rendus dans la nuit, portant le nombre total de personnes ayant déposé les armes à 959. Le chef des séparatistes pro-russes qui contrôlent la zone, Denis Pushilin, a été cité par une agence de presse locale DNA comme ayant déclaré que les principaux commandants étaient toujours à l'intérieur de l'usine.

Les responsables ukrainiens avaient confirmé la reddition de plus de 250 combattants mardi, mais ils n'ont pas précisé combien d'autres se trouvaient à l'intérieur ni ce qu'il pourrait advenir d'eux.

"Malheureusement, le sujet est très sensible et les pourparlers en cours aujourd'hui sont très fragiles, je ne peux donc rien dire de plus", a déclaré le maire de Mariupol, Vadym Boichenko. Il a déclaré que le président Volodymyr Zelenskiy, la Croix-Rouge et les Nations Unies étaient impliqués dans les pourparlers, mais n'a donné aucun détail.

Les négociations sur la reddition de Mariupol ont eu lieu alors que la Finlande et la Suède ont officiellement demandé à rejoindre l'OTAN, entraînant l'expansion même que le président russe Vladimir Poutine a longtemps citée comme l'une des principales raisons du lancement de l'"opération militaire spéciale" en février.

La reddition finale mettrait fin à un siège de près de trois mois de la ville portuaire de plus de 400 000 habitants, où l'Ukraine affirme que des dizaines de milliers de civils sont morts sous les bombardements russes.

Les responsables ukrainiens ont parlé d'organiser un échange de prisonniers pour les défenseurs de Mariupol. Moscou affirme qu'aucun accord de ce type n'a été conclu pour les combattants, dont beaucoup appartiennent à une unité d'extrême droite qu'elle qualifie de nazie.

La Russie affirme que plus de 50 combattants blessés ont été amenés pour être soignés dans un hôpital, et que d'autres ont été emmenés dans une prison, tous deux situés dans des villes tenues par les séparatistes pro-russes.

Le ministère russe de la défense a publié des vidéos de ce qu'il a dit être des combattants ukrainiens recevant un traitement hospitalier après s'être rendus à Azovstal.

Un homme montré allongé sur un lit a déclaré avoir eu accès à de la nourriture et à des médecins, tandis qu'un deuxième a déclaré avoir été bandé et ne pas s'être plaint de son traitement. Il n'a pas été possible d'établir si les hommes s'exprimaient librement.

Le Kremlin affirme que Poutine a personnellement garanti le traitement humain de ceux qui se rendent. D'autres politiciens russes ont appelé à leur maintien en captivité et même à leur exécution.

LA FINLANDE ET LA SUÈDE FONT UNE DEMANDE D'ADHÉSION À L'OTAN

Les ambassadeurs suédois et finlandais ont remis leurs lettres de demande d'adhésion à l'OTAN lors d'une cérémonie au siège de l'alliance à Bruxelles.

"C'est un moment historique que nous devons saisir", a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

Le président américain Joe Biden a déclaré que Washington travaillerait avec la Finlande et la Suède pour rester vigilants face à toute menace pendant que leur adhésion est examinée.

La Turquie a déclaré ces derniers jours qu'elle bloquerait l'adhésion des membres nordiques à moins qu'ils ne fassent davantage pour réprimer les militants kurdes sur leur territoire. M. Stoltenberg a déclaré qu'il pensait que la question pouvait être surmontée et Washington a également déclaré qu'il s'attendait à ce qu'elle soit résolue.

La Finlande, qui partage une frontière de 1 300 km (810 miles) avec la Russie, et la Suède étaient toutes deux militairement non alignées pendant la guerre froide.

Bien que la Russie ait menacé de riposter à ces projets, M. Poutine a déclaré lundi que leur adhésion à l'OTAN ne serait pas un problème, à moins que l'alliance n'y envoie davantage de troupes ou d'armes.

Malgré la guerre et les sanctions, la Russie est restée la principale source d'énergie pour l'Europe.

La Commission européenne, organe exécutif de l'UE, a annoncé un plan de 210 milliards d'euros pour que l'Europe cesse de dépendre du pétrole, du gaz et du charbon russes d'ici 2027, y compris des plans visant à plus que doubler la capacité d'énergie renouvelable de l'UE d'ici 2030.

Dans un autre signe de l'isolement de Moscou, Google est devenue la dernière grande entreprise occidentale à se retirer de la Russie, déclarant que son unité russe avait déposé le bilan et avait été forcée de cesser ses activités après la saisie de ses comptes bancaires.

VICTOIRE

La reddition de l'aciérie de Mariupol permettrait à Poutine de revendiquer une rare victoire dans une campagne qui a autrement vacillé. Ces dernières semaines, les forces russes ont abandonné la zone entourant la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, après avoir été chassées du nord et des environs de la capitale, Kiev, à la fin du mois de mars.

Néanmoins, Moscou a poursuivi sa principale offensive, tentant de capturer davantage de territoires dans la région de Donbas, dans le sud-est de l'Ukraine, qu'elle revendique au nom des séparatistes qu'elle soutient depuis 2014.

Marioupol, le principal port du Donbas, est la plus grande ville que la Russie a capturée jusqu'à présent, et donne à Moscou le contrôle total de la mer d'Azov et une bande de territoire ininterrompue à travers l'est et le sud de l'Ukraine. Le siège a été la bataille la plus meurtrière en Europe, au moins depuis les guerres en Tchétchénie et dans les Balkans des années 1990.

La destruction quasi totale de la ville a démontré la tactique russe consistant à faire pleuvoir le feu sur les centres de population.

Human Rights Watch a déclaré avoir documenté d'autres cas de crimes de guerre apparents commis par les troupes russes dans les régions de Kiev et de Tchernihiv entre fin février et mars, notamment des exécutions sommaires, des actes de torture et d'autres abus graves.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, et le ministère russe de la défense n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur le rapport. Moscou nie avoir ciblé des civils et affirme, sans preuve, que les signes d'atrocités ont été mis en scène pour discréditer ses troupes.