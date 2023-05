La Russie a déclaré jeudi que les États-Unis étaient à l'origine d'une attaque de drone contre le Kremlin visant à tuer le président Vladimir Poutine, tandis que les forces de Moscou ont tiré davantage de drones de combat sur des villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev.

Le porte-parole de M. Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré, sans fournir de preuves, que l'Ukraine avait agi sur ordre des États-Unis lors de l'attaque présumée de la citadelle du Kremlin par un drone aux premières heures de mercredi.

Kiev a nié toute implication dans cet incident, qui fait suite à une série d'explosions survenues au cours de la semaine écoulée et visant des trains de marchandises et des dépôts pétroliers dans l'ouest de la Russie et en Crimée, contrôlée par les Russes. Moscou a également accusé l'Ukraine d'être à l'origine de ces attaques.

"Les tentatives de désavouer cette attaque (contre le Kremlin), tant à Kiev qu'à Washington, sont, bien sûr, absolument ridicules. Nous savons très bien que les décisions concernant de telles actions, de telles attaques terroristes, ne sont pas prises à Kiev mais à Washington", a déclaré M. Peskov à la presse.

Le Kremlin a déclaré qu'il se réservait le droit de riposter. Jeudi, M. Peskov a déclaré qu'une enquête urgente était en cours et que toute réponse serait soigneusement étudiée et équilibrée.

Séparément, le ministère russe des affaires étrangères a déclaré que l'attaque présumée de drone "ne doit pas rester sans réponse" et qu'elle montrait que Kiev n'avait aucune envie de mettre fin à la guerre qui dure depuis 15 mois à la table des négociations.

KYIV, ODESA VISÉS

Un peu plus tôt, la Russie a tiré deux douzaines de drones de combat sur l'Ukraine, frappant Kiev pour la troisième fois en quatre jours ainsi qu'un campus universitaire dans la ville d'Odessa, sur la mer Noire, à l'approche d'une contre-offensive majeure de l'Ukraine pour reprendre les terres occupées.

Aucune victime n'a été signalée.

L'administration municipale de Kiev a déclaré que la Russie avait probablement tiré des missiles balistiques ainsi que des drones, mais qu'ils avaient tous été abattus.

"Les Russes ont attaqué Kiev en utilisant des munitions et des missiles Shahed, probablement de type balistique.

Les missiles balistiques sont difficiles à abattre et leur destruction pourrait indiquer que l'Ukraine a utilisé contre eux des systèmes de défense aérienne sophistiqués fournis par l'Occident.

Au total, les défenses aériennes ont abattu 18 des 24 drones "kamikazes" lors de l'attaque menée avant l'aube. Sur les 15 drones tirés sur Odesa, 12 ont été abattus, mais trois ont touché un campus universitaire, a indiqué le commandement militaire du sud.

Dans la région de Donetsk, les tirs d'artillerie ont endommagé une centrale électrique appartenant à la compagnie d'électricité DTEK Energo, mais aucune victime n'a été signalée, selon DTEK et le ministère de l'énergie.

Le bilan des bombardements russes sur Kherson et ses environs, dans le sud de l'Ukraine, s'est alourdi à 23 morts, a déclaré le gouverneur de la région, Oleksandr Prokudin.

"Les cibles de l'ennemi sont les endroits où nous vivons. Leurs cibles sont nos vies et celles de nos enfants", a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée en ligne jeudi, après qu'un hypermarché, une gare et des bâtiments résidentiels eurent été touchés.

La Russie nie avoir pris pour cible des civils en Ukraine.

Les services d'urgence russes ont rapidement éteint un incendie dans la raffinerie de pétrole Ilsky, l'une des plus importantes du sud de la Russie, après qu'une attaque de drone a mis le feu à des installations de stockage de produits, a rapporté l'agence de presse TASS.

L'Ukraine revendique rarement la responsabilité de ce que Moscou qualifie de fréquentes attaques de drones contre des infrastructures et des cibles militaires, en particulier dans les régions proches de la Russie.

LE POUVOIR DE LA JUSTICE

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s'est rendu à la Cour internationale de justice (CPI) de La Haye jeudi et a déclaré que M. Poutine devait être jugé pour la guerre.

En mars, la CPI a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Poutine, soupçonné d'avoir déporté des enfants d'Ukraine.

"L'agresseur doit ressentir toute la puissance de la justice. C'est notre responsabilité historique", a déclaré M. Zelenskiy dans un discours.

La Russie, qui n'est pas membre de la CPI et rejette sa compétence, nie avoir commis des atrocités au cours de son "opération militaire spéciale" en Ukraine, nécessaire selon elle pour protéger sa propre sécurité contre un Occident hostile et agressif.

Zelenskiy, dont le pays a reçu un important soutien militaire et financier de l'Occident, a juré de repousser toutes les forces d'invasion russes jusqu'aux frontières établies en 1991 après l'effondrement de l'Union soviétique.

Il n'y a actuellement aucun pourparler de paix pour mettre fin à la guerre, qui a dévasté les villes ukrainiennes, tué des milliers de personnes et chassé des millions d'autres de leurs foyers.

Le Kremlin a déclaré jeudi qu'il savait que le pape François réfléchissait aux moyens de mettre fin à la guerre, mais qu'il n'avait pas connaissance de plans de paix détaillés de la part du Vatican.