Moscou et Kiev échangent des accusations après le bombardement d'une centrale nucléaire ukrainienne

Le ministère russe de la défense a déclaré que ce n'était que par chance qu'un accident radiologique avait été évité après ce qu'il a décrit comme un barrage d'artillerie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a cependant déclaré que Moscou était responsable et l'a accusée de commettre "un crime ouvert et effronté, un acte de terreur".

Dans un discours prononcé tard dans la nuit, il a exigé des sanctions contre l'ensemble de l'industrie nucléaire russe.

"Il s'agit d'une question purement sécuritaire. Ceux qui créent des menaces nucléaires pour d'autres nations ne sont certainement pas capables d'utiliser les technologies nucléaires en toute sécurité", a-t-il déclaré.

Le ministère russe de la défense a déclaré que la capacité de production d'une unité avait été réduite et que l'alimentation électrique d'une autre avait été coupée. En outre, la ville voisine d'Enerhodar a connu des problèmes d'alimentation en électricité et en eau, a-t-il ajouté.

"Heureusement, les obus ukrainiens n'ont pas touché l'installation de pétrole et de carburant et l'usine d'oxygène situées à proximité, évitant ainsi un incendie plus important et un possible accident de radiation", a déclaré un communiqué du ministère.

Enerhodar et la centrale nucléaire voisine ont été saisies par les troupes d'invasion russes début mars, et sont toujours proches de la ligne de front.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accusé lundi Moscou d'utiliser la centrale comme bouclier pour ses forces, et l'Ukraine a accusé la Russie de bombarder ses positions depuis des positions proches de la centrale.

"Les conséquences possibles de frapper un réacteur en fonctionnement sont équivalentes à l'utilisation d'une bombe atomique", a déclaré le ministère ukrainien des Affaires étrangères sur Twitter.

La compagnie nationale ukrainienne d'électricité nucléaire, Energoatom, avait auparavant déclaré que la centrale était opérationnelle et qu'aucun rejet radioactif n'avait été détecté. Deux des six réacteurs sont encore en fonctionnement.

L'administration d'Enerhodar, installée en Russie, a déclaré vendredi que les lignes électriques de la centrale avaient été coupées par une frappe d'artillerie ukrainienne. L'installation continue d'être gérée par ses techniciens ukrainiens.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les rapports du champ de bataille.

Rafael Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a déclaré cette semaine que le contact avec la centrale était "fragile" et que les communications ne fonctionnaient pas tous les jours. Il a lancé un appel pour y accéder afin de déterminer si elle était une source de danger.