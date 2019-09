Moscou et Kiev ont échangé des prisonniers

MOSCOU/KIEV, 7 septembre (Reuters) - La Russie et l'Ukraine ont échangé samedi plusieurs prisonniers, une initiative attendue de longue date et susceptible de contribuer au réchauffement des relations entre Moscou et Kiev.

Un avion russe transportant des prisonniers retenus par les autorités ukrainiennes a quitté Kiev ce samedi tandis qu'un appareil ukrainien faisait le chemin inverse depuis Moscou.

Parmi les détenus échangés figurent les 24 marins ukrainiens emprisonnés en Russie depuis que leur navire est entré, selon Moscou, dans les eaux territoriales russes, ce que Kiev a toujours réfuté.

Cet échange pourrait être une première étape vers une relance des discussions entre les deux pays en conflit depuis l'annexion de la Crimée par Moscou. (Anton Zverev Natalia Zinets, Nicolas Delame pour le service français)