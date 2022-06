Moscou étudie les moyens d'aider les étrangers à vendre des actions et des obligations russes - ministère des Finances

Les autorités russes ont imposé des contrôles de capitaux quelques jours après que la Russie ait envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février, frappant les investisseurs étrangers en Russie qui ont perdu l'accès à leurs avoirs en actions et obligations.

Ivan Chebeskov, chef du département de la politique financière du ministère des finances, a déclaré que les autorités étudiaient la possibilité d'accorder aux investisseurs étrangers la possibilité de vendre leurs actifs dans un carnet d'ordres séparé.

"Nous discutons d'un deuxième carnet d'ordres et de sa ségrégation du carnet d'ordres régulier car nous pensons que les investisseurs occidentaux pourraient se comporter d'une manière non marchande. Il leur suffit de vendre et c'est tout", a déclaré M. Chebeskov aux journalistes.

Mais tous les investisseurs étrangers ne veulent pas quitter le marché russe. Ce carnet d'ordres séparé leur donnerait également la possibilité d'acheter des actifs russes à bas prix, tandis que d'autres chercheraient à les vendre à n'importe quel prix, a ajouté M. Chebeskov.

La Russie envisage également d'utiliser les cryptomonnaies dans son commerce de troc avec d'autres pays, mais elle doit modifier le code civil pour légaliser ces actifs numériques en tant que propriété, a déclaré M. Chebeskov.

Les responsables russes s'interrogent sur la manière de réglementer le marché des crypto-monnaies et l'utilisation des monnaies numériques dans le pays, le ministère des finances s'opposant aux demandes d'interdiction de la banque centrale.

"La banque centrale n'est pas contre l'utilisation des cryptomonnaies pour payer..... Elle se rend compte que si nous avons des cryptomonnaies en Russie, il serait bon de s'en débarrasser", a déclaré M. Chebeskov.

Le gouverneur de la banque centrale, Elvira Nabiullina, a déclaré plus tôt jeudi que les cryptomonnaies ne devraient pas être utilisées en Russie comme moyen de paiement.

Des discussions sont en cours depuis des mois et bien que le gouvernement s'attende à ce que les cryptomonnaies soient légalisées comme moyen de paiement tôt ou tard, aucun consensus n'a encore été atteint.

Autoriser les crypto-monnaies comme moyen de règlement pour le commerce international permettrait de contrer l'impact des sanctions occidentales, qui ont vu l'accès de la Russie aux mécanismes traditionnels de paiement transfrontalier "limité", a déclaré M. Chebeskov le mois dernier.

Des sanctions sans précédent pour ce que la Russie appelle "une opération militaire spéciale" en Ukraine ont frappé les marchés financiers et les importations russes en perturbant le commerce et la chaîne logistique.