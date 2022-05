Moscou pourrait installer une base militaire dans la région de Kherson

24 mai (Reuters) - L'administration mise en place par la Russie dans la région ukrainienne de Kherson va demander à Moscou d'y installer une base militaire, a rapporté mardi l'agence de presse RIA, citant un représentant local.

Adjacente de la péninsule de Crimée annexée par la Russie en 2014, la région de Kherson est passée sous le contrôle de Moscou dans le cadre de l'offensive lancée le 24 février, présentée comme une "opération militaire spéciale" mais que l'Ukraine et les Occidentaux dénoncent comme une invasion.

Une nouvelle administration a été mise en place dans la région, où le rouble russe est entré comme devise.

"Il faudrait qu'il y ait une base militaire russe dans la région de Kherson", a déclaré à RIA le vice-président de ce que la Russie décrit comme l'"administration régionale civile et militaire" de Kherson.

"Nous allons faire une demande en ce sens et c'est ce que veut la population toute entière", a ajouté Kirill Stremousov. "C'est essentiel et cela va garantir la sécurité de la région et de ses habitants". (Rédaction de Reuters; version française Jean Terzian)