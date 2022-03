Moscou prévient du risque d'interdire son pétrole, peu d'avancée avec Kiev

par Pavel Polityuk et Carlos Barria

LVIV/IRPIN, Ukraine, 8 mars (Reuters) - Moscou a prévenu lundi qu'une interdiction par les Occidentaux des importations de pétrole russe aurait pour effet d'exacerber la flambée des prix et pourrait entraîner la fermeture du principal gazoduc vers l'Allemagne, en marge du peu d'avancée dans les discussions entre la Russie et l'Ukraine pour permettre l'évacuation de civils depuis plusieurs villes ukrainiennes.

Attaque d'une ampleur inédite contre un Etat européen depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'invasion lancée par Moscou a provoqué l'exode d'Ukraine de 1,7 million de personnes, un éventail de sanctions européennes contre la Russie et la crainte d'un conflit de grande ampleur avec les Occidentaux.

Les assauts et les bombardements russes contre des villes ukrainiennes se sont poursuivis alors que Kiev a rejeté l'hypothèse de mettre en place des cordons humanitaires vers la Russie et la Biélorussie, tout en notant toutefois de légers progrès dans les discussions avec Moscou sur la logistique pour l'évacuation des civils.

Rapportée par la presse officielle russe, une proposition de Moscou, à laquelle Kiev devait répondre avant mardi matin, permettrait aux habitants de Soumi et de Marioupol de se rendre dans la journée dans d'autres villes ukrainiennes.

En marge de ces discussions, les Occidentaux cherchent à accentuer la pression sur le président russe Vladimir Poutine. A cette fin, les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils envisageaient avec leurs alliés européens d'interdire les importations de pétrole russe.

Une telle décision aurait "des conséquences catastrophiques pour le marché mondial", a estimé le vice-Premier ministre russe, alors que les prix du pétrole ont atteint des pics depuis 2008 et que, a ajouté Alexandre Novak, ils pourraient doubler pour s'établir à plus de 300 dollars par baril.

Le président américain Joe Biden a tenu une visioconférence avec le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Boris Johnson sur cette question.

ZELENSKI N'A "PEUR DE RIEN"

Reuters a appris de deux sources au fait du dossier que Washington était disposé à agir seul en cas de refus des Européens d'interdire les importations de pétrole russe, alors que de nombreux pays du continent dépendent grandement des importations énergétiques en provenance de Russie.

Alors que l'Allemagne a suspendu le mois dernier le processus de certification du gazoduc Nord Stream 2 devant la relier à la Russie, Moscou a prévenu qu'il pourrait geler les livraisons via Nord Stream 1. "Nous avons le droit de prendre une décision similaire et d'imposer un embargo sur les arrivées de gaz via le gazoduc Nord Stream 1", a déclaré Alexandre Novak.

Un nouveau cycle de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, organisé en Biélorussie, n'a pas permis d'avancer vers une issue pacifique au conflit.

"Nous n'avons obtenu pour l'heure aucun résultat permettant d'améliorer réellement la situation", a déclaré l'un des négociateurs ukrainiens, Mykhailo Podolyak.

Cité par la télévision russe, un négociateur russe a indiqué qu'un quatrième cycle de discussions devrait avoir lieu bientôt.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dimitro Kouleba, a déclaré lundi soir que le président ukrainien Volodimir Zelenski n'avait "peur de rien" et était disposé à s'entretenir directement avec Vladimir Poutine.

Le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a déclaré à Reuters que la Russie stoppera ses opérations militaires si l'Ukraine cesse les combats, modifie sa Constitution, reconnaît l'annexion russe de la péninsule de Crimée et reconnaît l'indépendance de deux régions du Donbass contrôlées par les séparatistes pro-russes.

Tandis que les offensives russes se sont accentuées autour de Kiev, l'état-major de l'armée ukrainienne a dit se préparer à un vaste assaut contre la capitale, où résident plus de 3 millions de personnes.

A Washington, un haut représentant du département américain de la Défense a déclaré que Moscou avait désormais envoyé en Ukraine la quasi-totalité des quelque 150.000 soldats déployés près de la frontière avant l'invasion.

(Reportage des bureaux de Reuters; version française Jean Terzian)