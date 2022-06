Moscou qualifie d'"autodestructrice" la réduction des importations de pétrole russe par l'Union européenne

(Reuters) - La Russie a averti jeudi que la décision de l'Union européenne de réduire les importations de pétrole russe déstabiliserait probablement les marchés mondiaux de l'énergie, la qualifiant de mesure "autodestructrice" qui pourrait se retourner contre l'Union.

Les dirigeants de l'UE ont accepté lundi de réduire de 90% les importations de pétrole en provenance de Russie d'ici la fin de l'année, les sanctions les plus sévères prises par le bloc depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale".

"Les décisions de l'Union européenne d'exclure partiellement le pétrole et les produits pétroliers russes et d'interdire l'assurance des navires marchands russes risquent fort de provoquer de nouvelles hausses de prix, de déstabiliser les marchés de l'énergie et de perturber les chaînes d'approvisionnement", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, l'UE a imposé de multiples séries de sanctions à la Russie, faisant preuve d'une rapidité et d'une unité inhabituelles compte tenu de la complexité des mesures.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que l'élimination progressive du pétrole russe priverait Moscou d'une énorme source de financement et ferait pression sur elle pour qu'elle mette fin à sa campagne militaire, mais Moscou a prévenu que ces mesures finiraient par nuire à l'économie de l'Union.

"Bruxelles et ses sponsors politiques à Washington portent l'entière responsabilité du risque d'exacerbation des problèmes alimentaires et énergétiques mondiaux causés par les actions illégitimes de l'Union européenne", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

