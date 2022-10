Moscou reproche aux USA d'abaisser le "seuil nucléaire" en Europe

LONDRES, 29 octobre (Reuters) - La Russie a déclaré samedi que le déploiement accéléré d'armes nucléaires tactiques américaines B61 modernisées sur des bases de l'Otan en Europe aurait pour conséquence d'abaisser le "seuil nucléaire" et que Moscou devait en tenir compte dans sa planification militaire.

L'armée russe dispose d'environ 2.000 armes nucléaires tactiques opérationnelles, contre environ 200 pour les Etats-Unis, dont la moitié sont stationnées sur des bases en Italie, en Allemagne, en Turquie, en Belgique et aux Pays-Bas.

Politico a rapporté que les Etats-Unis avaient déclaré, lors d'une réunion à huis-clos de l'Otan, qu'ils allaient accélérer le déploiement d'une version modernisée de la bombe nucléaire B61, la B61-12, qui arrivera en décembre sur les bases européennes concernées, soit avec plusieurs mois d'avance sur le calendrier initial.

"Nous ne pouvons pas ignorer les projets de modernisation des armes nucléaires, ces bombes classiques qui se trouvent en Europe", a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères russe Alexandre Grouchko à l'agence de presse RIA.

La bombe B61-12 est équipée d'une tête nucléaire de plus faible puissance que certaines des versions antérieures de cette arme mais elle est plus précise et peut pénétrer sous terre, selon des études de la Federation of American Scientists.

"Les Etats-Unis sont en train de les moderniser, d'augmenter leur précision et de réduire la puissance de la charge nucléaire, c'est-à-dire qu'ils les transforment en armes de champ de bataille, donc qu'ils abaissent le seuil nucléaire", a estimé Alexandre Grouchko. (Reportage de Reuters, rédigé par Guy Faulconbridge, version française Marc Angrand)