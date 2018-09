VENISE, Italie, 8 septembre (Reuters) - Le film "Roma" du réalisateur mexicain Alfonso Cuaron a remporté samedi le Lion d'or à la 75e Mostra de Venise, donnant ainsi au diffuseur en ligne américain Netflix qui l'a produit sa première grande victoire dans un festival de cinéma.

La victoire est importante pour la plate-forme de vidéos par abonnement, qui cherche à se positionner comme une force majeure dans le cinéma. Netflix avait boycotté le festival de Cannes en mai en raison de la règle françaises qui interdit la diffusion d'un film en streaming parallèlement à la diffusion en salles.

Le groupe américain a remporté une seconde récompense samedi à Venise. Un autre de ses films, "The Ballad of Buster Scruggs", une comédie-western écrite et réalisée par les frères Coen, s'est vu décerner le prix du meilleur scénario.

"The Favorite", film britannique du Grec Yorgos Lanthimos, a gagné le Grand Prix du jury. L'actrice principale du film, Olivia Colman, a reçu le prix Volpi de la meilleure actrice pour son interprétation de la reine Anne d'Angleterre.

Le prix du meilleur acteur est allé à l'Américain Willem Dafoe pour son interprétation de Vincent Van Gogh dans le film retraçant sa vie, "At Eternity's Gate" de l'Américain Julian Schnabel.

L'Australienne Jennifer Kent, la seule femme réalisatrice dans la compétition principale, a remporté le Prix spécial du Jury pour "The Nightingale" ("Le Rossignol"), un thriller situé en 1825 en Australie, dont l'acteur principal masculin Baykali Ganambarr a remporté le prix du meilleur acteur en devenir. (Robin Pomeroy; Danielle Rouquié pour le service français)