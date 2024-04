Motiva Enterprises a redémarré deux unités de distillation de brut (CDU) pendant la nuit à sa raffinerie de Port Arthur (Texas), la plus grande du pays avec 626 000 barils par jour (bpj), après une panne d'électricité mercredi, ont déclaré jeudi des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Motiva a commencé à redémarrer le craqueur catalytique fluide (FCC) qui produit de l'essence jeudi matin, ont indiqué les sources.

Le CDU VPS-4 de 200 000 bpj, le CDU VPS-2 de 90 000 bpj et le FCC de 81 000 bpj faisaient partie des neuf unités arrêtées par la coupure de courant alors qu'une ligne d'orages violents, qui a engendré une tornade, balayait l'est de Port Arthur, selon un avis que la société a déposé auprès de la Commission du Texas sur la qualité de l'environnement (TCEQ).

Le plus grand CDU de la raffinerie, le VPS-5, d'une capacité de 350 000 bpj, est resté en service, selon les sources.

L'unité de cokéfaction DCU-1 de 54 000 bpj, une unité d'alkylation de 18 000 bpj, un reformeur CRU-5 de 85 000 bpj et un reformeur CRU-4 de 49 000 bpj ont également été arrêtés, de même que deux hydrotraiteurs, selon la notification de la TCEQ.

L'unité VPS-4 est la deuxième plus grande et l'unité VPS-2 est la plus petite des trois unités de décomposition du pétrole brut en matières premières pour toutes les autres unités de la raffinerie de Motiva.

Les unités d'hydrotraitement utilisent de l'hydrogène pour éliminer le soufre des hydrocarbures, conformément aux règles environnementales américaines.

Les unités de cokéfaction convertissent le pétrole brut résiduel des unités de distillation en carburant ou en coke de pétrole, un substitut du charbon.

Les reformeurs et les unités d'alkylation utilisent un processus différent pour produire des composants améliorant l'octane, qui sont ajoutés à l'essence non finie pour obtenir des carburants de qualité supérieure. (Reportage d'Erwin Seba, édition de Marguerita Choy)