Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE : de nouvelles organisations et collectivités reconnues par Vélo Québec!

MONTRÉAL, 13 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec dévoile aujourd’hui le nom des 6 collectivités et 11 organisations reconnues lors de la 9e ronde de certification du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE. Au total depuis le début du programme, ce sont 31 collectivités et 77 organisations qui ont démontré ainsi leur engagement à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous.



« Il est encourageant de voir que malgré la pandémie, les collectivités et organisations poursuivent leurs efforts pour faciliter la pratique du vélo, devançant et accompagnant ainsi l’engouement sans précédent pour cette pratique saine et sécuritaire. Beaucoup de citoyen.ne.s ont redécouvert le plaisir de pédaler pour leurs loisirs lors du premier confinement. Lorsqu’ils et elles reprendront le chemin du travail à l’issue de ce second confinement, elles et ils se rendront compte qu’il n’a jamais été aussi facile de se déplacer à vélo! Plusieurs des certifiés de cette ronde en étaient à une deuxième candidature, et ils se sont montrés à la hauteur : leur engagement en faveur de la mobilité durable ne se dément pas, pour le plus grand bonheur de leurs résidents, travailleurs et visiteurs. », affirme Magali Bebronne, directrice des programmes à Vélo Québec.

COLLECTIVITÉS :

Certification argent : Drummondville

Certification bronze : Outremont

Mention honorable : Granby Lac-Brome Saint-Raymond Trois-Rivières





ORGANISATIONS :

Organismes et entreprises

Certification or : Centre culture et environnement Frédéric Back

Certification argent : Pavillon d’accueil du Parcours Gouin

Certification bronze : Ambioner – Bureau de Québec Société de transport de Laval Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur – Rosemont-la-Petite-Patrie

Mention honorable : Divertissements Gameloft inc PCI Automatisation Industrielle





Établissements d’éducation

Certification or : Cégep Garneau

Certification argent : Cégep André-Laurendeau

Certification bronze : Collège Ahuntsic Collège Montmorency



La démarche de certification : un processus d’amélioration continue

Il existe 5 niveaux de certification : bronze, argent, or, platine, diamant. Les candidats qui ne satisfont pas les critères de certification, mais qui démontrent un engagement clair dans le développement d’une culture vélo reçoivent une mention honorable.



Pour en savoir plus sur la façon dont sont évaluées les candidatures, consultez cet article.



Les organisations et collectivités qui souhaitent s’engager dans la démarche VÉLOSYMPATHIQUE sont invitées à visiter le www.velosympathique.com. La prochaine date limite pour déposer une candidature est le 9 avril 2021.

À propos du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE

Lancé par Vélo Québec en 2015, le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE s’inspire du programme Bicycle Friendly America, créé en 1980 par The League of American Bicyclists, et implanté en Ontario par Share the Road Cycling Coalition en 2010.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est soutenu financièrement dans le cadre d’Action-Climat Québec, un programme du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est une initiative de Vélo Québec rendue possible grâce au soutien du ministère des Transports, par l'entremise du Programme d´aide financière du Fonds de la sécurité routière.



À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.



Renseignements

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse

Vélo Québec

514 521-8356, poste 358

scouillard@velo.qc.ca

