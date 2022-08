Mowi: résultats record tirés par le prix du saumon

OSLO (awp/afp) - Le numéro un mondial du saumon d'élevage, le norvégien Mowi, a présenté mercredi des résultats trimestriels record grâce au prix sans précédent du poisson très demandé après la pandémie.

Indicateur privilégié par Mowi, le résultat d'exploitation a, comme précédemment indiqué, atteint le niveau inédit de 320 millions d'euros sur les trois mois d'avril à juin, soit plus du double du résultat de la même période de l'an dernier.

Grâce à des éléments exceptionnels, le bénéfice net est, lui, encore plus élevé, à 351,3 millions d'euros, contre 117,3 millions un an plus tôt.

"Nous n'avons jamais vu des prix spot (du saumon, ndlr) aux niveaux observés au deuxième trimestre", a souligné le directeur général du groupe, Ivan Vindheim, dans un communiqué.

Reflet d'une situation sanitaire totalement différente, le prix du kilo de saumon de Norvège a par exemple bondi de 71,5% sur un an. Les prix du saumon du Chili ou d'Amérique du Nord ont eux aussi nettement augmenté.

Le niveau record des prix est dû à une demande toujours très élevée, soutenue notamment par la réouverture des restaurants et des traiteurs après la pandémie de Covid, tandis que l'offre s'est contractée, en particulier pour le poisson élevé en Europe (Norvège, Ecosse, Féroé...).

Si elle dépasse les attentes, la production du groupe s'est établie en baisse de 5%, à 102.679 tonnes sur le trimestre. Pour l'année, il vise toujours une production de 460.000 tonnes.

A 1,23 milliard d'euros, le chiffre d'affaires trimestriel a lui aussi atteint un niveau record, en hausse de 23% sur un an.

Fort de ces résultats, Mowi propose de verser un dividende trimestriel de 2,30 couronnes (0,24 euro) par action, moins qu'attendu par le consensus. En début de matinée, l'action cédait 2,24% à la Bourse d'Oslo.

afp/ib