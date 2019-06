Bourse de Paris : Moyen-Orient, Chine, Fed... Trump fait monter la pression

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Depuis plusieurs trimestres, la mention du patronyme "Donald Trump" est un passage obligé pour présenter, chaque jour, les actualités du monde de la finance. Le 25 juin 2019 ne dérogera pas à cette règle puisque le Président américain est encore sur tous les fronts.Le front iranien d'abord, puisqu'il a signé de nouvelles sanctions, dont certaines visent directement l'ayatollah Ali Khamenei, en réponse à la destruction d'un drone militaire la semaine dernière. Une décision qui "ferme définitivement le canal diplomatique entre Téhéran et Washington", a fait savoir l'Iran. Les deux parties se retrouvent sur un point : une rhétorique extrême.Sur le front de la guerre commerciale avec la Chine, il faudra probablement attendre la fin de la semaine pour en apprendre davantage. Il est fort improbable que Pékin et Washington règlent tous leurs désaccords durant le temps du G20. Le scénario qui tient la corde chez les financiers est un échange constructif qui pourrait aboutir à un délai pour des négociations additionnelles avant que Trump n'impose de nouvelles taxes sur le solde des produits d'importation chinois qui ne sont pas encore concernés par les barrières à l'entrée. Des officiels américains se sont d'ailleurs employés, hier, à limiter les attentes sur l'issue de cette entrevue.Sur le front monétaire, le locataire de la Maison Blanche a continué à pilonner la politique de la Fed au sortir du weekend. Il pourrait maintenir la pression à l'approche d'une intervention publique du patron de la banque centrale, Jerome Powell, autour de 19h00 (heure de Paris) ce soir.Sur le front géopolitique dans son ensemble, Donald Trump reste ferme sur sa doctrine "America First" : dans la mesure où son pays est devenu le premier producteur d'énergie du monde (merci le schiste), il ne voit pas pourquoi il continuerait à protéger le Détroit d'Ormuz alors que d'autres pays ne font rien. "La Chine tire 91% de son pétrole du Détroit, le Japon 62%... Pourquoi protège-t-on les lignes maritimes pour les autres depuis longtemps pour 0 compensation", a-t-il twitté hier. Dans la même veine, Bloomberg croit savoir que le dirigeant américain évoque avec son entourage la possibilité de mettre un terme au pacte de défense avec le Japon, qui perdure depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Toutes ces tensions pèsent sur les bourses asiatiques et sur les indicateurs avancés européens . En Chine, le marché est plus affecté qu'ailleurs ce matin après que le Washington Post eut lancé la rumeur d'une enquête fédérale américaine sur China Merchants Bank, sur des soupçons de violation de l'embargo en Corée du Nord.L'euro progresse à 1,1407 USD. L'once d'or poursuit son ascension à 1345 USD. Le pétrole prend une pente baissière, avec un WTI à 57,30 USD et un Brent à 64,26 USD, sur des replis de l'ordre de 0,9%. Le T-Bond 10 ans affiche un rendement de 2,006%. Rien ne semble arrêter le Bitcoin, qui progresse encore ce matin à 11 167 USD.Aux Etats-Unis, deux statistiques immobilières (prix mensuels à 14h45 et ventes dans le neuf à 16h00) accompagneront l'indice de confiance du Conference Board (16h00) et une intervention publique de Jay Powell (19h00), qui permettra peut-être au banquier central de réaffirmer l'indépendance de l'institution face aux aboiements de Donald Trump.