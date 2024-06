Dix ans après le piratage dévastateur de Mt. Gox, l'ancienne plateforme de cryptomonnaies commence à rembourser ses clients lésés. En 2014, Mt. Gox, basée à Tokyo et responsable de 70 % des transactions en bitcoins, a perdu 940 000 BTC. Le début des remboursements pourrait entraîner des mouvements significatifs sur le cours du bitcoin. On en parle dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles de la semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Standard Chartered s’aventure dans les cryptos

Standard Chartered, l'une des plus grandes banques mondiales, va lancer un service de trading au comptant pour bitcoin (BTC) et ether (ETH) en réponse à la demande croissante des clients institutionnels pour s’exposer à ces produits. Cette initiative s’inscrit aussi dans un contexte d'approbation des ETF Bitcoin et Ethereum par la SEC, qui a stimulé l'intérêt des investisseurs professionnels. Le service sera géré par l'entité londonienne de la banque et intégré à la section Forex.

Bientôt un ETF sur Solana ?

Le Canada pourrait bientôt accueillir le premier ETF Solana (SOL), introduit par le gestionnaire d'actifs numériques 3iQ. Cet ETF, nommé QSOL, offrirait aux investisseurs canadiens une exposition directe au token SOL et aux rendements du staking, avec des rendements annuels estimés entre 6 et 8 %. Si approuvé, ce produit renforcerait l'accessibilité des cryptomonnaies en Amérique du Nord, après le succès des ETF BTC et ETH. Si l'approbation des autorités réglementaires est obtenue, QSOL deviendra le premier ETF Solana à être coté en bourse en Amérique du Nord.

UPDATE: 3iQ just filed to launch the first Solana ETF in Canada (and thus North America). Looking to launch under the ticker $QSOL. Canada had spot Bitcoin and spot Ethereum ETFs before the US even got futures ETFs for either asset. h/t @alextapscott https://t.co/Ra6vDdepil pic.twitter.com/LRO4NJWhAr — James Seyffart (@JSeyff) June 20, 2024

Donald Trump invité à une convention Bitcoin

Donald Trump pourrait prendre la parole lors de la convention Bitcoin 2024 à Nashville du 25 au 27 juillet, un événement majeur pour l’écosystème des cryptomonnaies. La convention, organisée par Bitcoin Magazine, verra également des interventions de politiciens comme Robert F. Kennedy Jr., Vivek Ramaswamy, et des sénateurs Bill Hagerty et Marsha Blackburn. Depuis plusieurs semaines, Trump affiche publiquement son soutien aux cryptomonnaies en faisant un thème de campagne, ce qui contraste avec l'approche réservée de Joe Biden. Plus globalement, la présence de Trump à cette convention pourrait influencer les positions des électeurs lors des prochaines élections américaines.

Finlande : Bitcoin chauffe 11 000 habitants

Marathon Digital, figure de proue de l’industrie du minage, utilise la chaleur générée par le minage de Bitcoin pour chauffer une communauté de 11 000 habitants en Finlande. Ce projet, lancé en mai 2024 dans la région de Satakunta, a pour ambition de prouver que l'intégration durable du minage de Bitcoin pourrait être bénéfique à l'industrie énergétique. De son côté, en réutilisant la chaleur produite par les machines, Marathon Digital vise à accroître sa rentabilité et à s'implanter en Europe.



In Finland, we launched a 2-megawatt pilot project to warm a community of 11,000 residents with recycled heat from digital asset computing. Take a look: pic.twitter.com/eIIlncxD3I — MARA (@MarathonDH) June 20, 2024

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Dix ans après son piratage, l’ancienne plateforme de cryptomonnaies Mt.Gox a lancé sa procédure de remboursement pour les clients lésés lors de l’incident en 2014.

Le 28 février 2014, Mt. Gox, qui était de loin la plus grande plateforme de cryptomonnaies de l'époque, s'est effondrée à la suite d'un piratage informatique dévastateur. Basée à Tokyo, Mt. Gox était responsable d'environ 70 % des transactions en bitcoins dans le monde. L'ampleur de ce désastre éclipse proportionnellement tout ce qui s'est fait dans l'histoire des cryptos, même l'effondrement de FTX.

Mt. Gox a perdu 940 000 bitcoins à la suite de ce piratage. Aujourd’hui, cela représenterait environ 56,4 milliards de dollars américains. Fin 2022, FTX a affiché un déficit de 9 milliards de dollars suite aux malversations de Sam Bankman-Fried et de ses plus fidèles acolytes.. Pour mettre les choses en perspective, si l'incident du Mt. Gox se produisait aujourd'hui, cela équivaudrait à six effondrements de FTX.

Point culture : Mt. Gox était à l'origine une plateforme en ligne permettant aux amateurs du jeu de cartes "Magic : The Gathering" d’échanger des cartes. Le terme "Mt. Gox" est l'abréviation de "Magic : The Gathering Online Exchange".

En 2011, Mark Karpeles - Cocorico : un français! - a racheté la plateforme en échange de six mois de revenus, avant d'en devenir le principal actionnaire et le PDG. La clientèle de Mt. Gox était unique, c'est le moins que l'on puisse dire. Parmi les clients se trouvaient principalement les premiers négociants en cartes - donc ceux qui étaient là avant que bitcoin ne pointe le bout de son nez - des individus versés dans les rouages du dark web et des passionnés de technologie avant-gardistes.

Voici la répartition du remboursement :

Les bitcoins à rembourser chez Mt.Gox

Galaxy Research

940 000 BTC perdus

15 % ont été récupérés, soit un total de 141 868 BTC

Prix du bitcoin au moment de la faillite : 451 dollars

Prix du bitcoin aujourd'hui : 62 000 dollars

Si un créancier possédait 10 bitcoins sur la plateforme au moment de la faillite, d'une valeur de 4 510 dollars, le fait de récupérer 15 % aujourd'hui signifie qu'il reçoit 1,5 BTC, qui vaut désormais 93 000 dollars. Le pourcentage de gain entre 4 510 dollars et 93 000 dollars est d'environ 1 900 %.

On apprend aussi dans le rapport de Galaxy Research que le créancier moyen ne recevra pas 1,5 BTC, mais 3,23 BTC qui, à 62 000 dollars, valent 243 660 dollars aux prix d'aujourd'hui.

En fonction du prix du bitcoin au moment des remboursements, environ 8 milliards de dollars en bitcoins devraient être distribués début juillet aux fonds de crédit, à Bitcoinica Bankruptcy et aux créanciers individuels. Cette officialisation du remboursement des créanciers explique en partie la nervosité sur le cours du bitcoin ces derniers jours. Nombreux sont ceux qui anticipent des ventes massives au fur et à mesure que les bitcoins seront rendus aux créanciers. Effectivement, une partie des investisseurs concernés pourraient être amenés à vouloir réaliser rapidement des profits avec le retour de leurs BTC.

Les plus optimistes estiment qu’une bonne partie des investisseurs conserveront leurs actifs en vue d’une future appréciation du cours de la devise numérique. Mais avec la possibilité d’encaisser des gains avoisinant les 2000%, rien n’est moins sûr. Si jamais un de vos proches jouaient aux cartes en 2014 sur internet, ça vaut peut-être le cou(t)p de lui glisser l’information. Il aura peut-être une révélation qui lui vaudra quelques milliers de dollars si jamais il avait quelques jetons BTC de côté.

Enfin, certains créanciers vont recevoir des cryptomonnaies BCH (Bitcoin Cash). En moyenne, les créanciers reçoivent également 3,23 BCH, qui s'échange actuellement à 380 dollars pour un BCH. Pour le contexte historique, le Bitcoin Cash est un hard fork de Bitcoin qui s'est produit après l'effondrement de la plateforme, donnant droit à tous les créanciers à leur juste part basée sur les BTC récupérés. Pour aller plus loin sur la friction entre Bitcoin et Bitcoin Cash, je vous suggère de lire ou relire cet article : Bitcoin - Bitcoin cash : Retour sur le divorce

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

Palmarès des cryptomonnaies

Zonebourse

