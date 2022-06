Mubadala d'Abu Dhabi et le fonds EQT vont racheter la société suédoise Envirotainer

Mubadala et le fonds EQT X achètent la société à la société de rachat européenne Cinven et à l'investisseur danois Novo Holdings, spécialisé dans les sciences de la vie, ont déclaré Mubadala et EQT dans un communiqué commun mardi.

La valeur d'entreprise d'Envirotainer s'élève à environ 2,8 milliards d'euros, ont-ils précisé.

"EQT et Mubadala chercheront à soutenir Envirotainer dans sa prochaine phase de croissance en accélérant l'expansion dans la région APAC (Asie-Pacifique) et en poursuivant une croissance stable sur ses autres marchés principaux", ont-ils ajouté.