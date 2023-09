L'investisseur souverain d'Abu Dhabi, Mubadala Investment Company, a officiellement ouvert cette semaine son bureau à Pékin, dans un contexte de réchauffement des relations entre la deuxième économie mondiale et les États arabes du Golfe, ont déclaré cinq personnes au fait de la situation.

Mubadala Investment Company est le deuxième fonds d'État d'Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, après l'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

Si les liens économiques entre la Chine et les États du Golfe restent ancrés dans les intérêts énergétiques, les relations bilatérales se sont développées sous l'impulsion de la région en matière d'infrastructures, de technologies et de finances, et dans le contexte des tensions géopolitiques sino-américaines.

Mubadala est entrée en Chine il y a quelques années, mais a dû retarder la cérémonie d'ouverture de son bureau en raison des restrictions imposées pendant la pandémie de COVID-19, a déclaré une source.

L'équipe de Mubadala basée à Pékin, forte d'une dizaine de personnes, se concentre sur les investissements directs et les investissements de fonds dans le pays, a déclaré une deuxième source. Son portefeuille chinois comprend JD Industrials, Hasten Biopharmaceutic et le détaillant de mode en ligne SHEIN.

Toutes les sources ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

Le directeur général de Mubadala, Khaldoon Al Mubarak, et le directeur général adjoint, Waleed Al Mokarrab Al Muhairi, ont assisté à l'événement de mardi, ont indiqué les sources.

"Notre stratégie d'investissement en Asie est en place depuis plusieurs années, avec des perspectives de croissance prometteuses dans toute la région", a déclaré un porte-parole de Mubadala lorsque Reuters l'a contacté au sujet de ses projets d'investissement en Chine.

L'entreprise n'a pas commenté l'événement de Pékin.

D'éminents investisseurs chinois en capital-investissement, dont Lei Zhang, fondateur du fonds de capital-investissement Hillhouse, et Neil Shen, fondateur et associé directeur de la société de capital-risque HongShan, ont assisté à l'événement, ont déclaré les cinq sources.

Weijian Shan, président exécutif et cofondateur de la société de capital-investissement PAG, basée à Hong Kong, et David Liu, ancien responsable de KKR pour la Grande Chine et fondateur du fonds de rachat DCP Capital axé sur la Chine, figuraient également parmi les invités.

HongShan, DCP et PAG se sont refusés à tout commentaire. Hillhouse n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (Reportage de Julie Zhu et Kane Wu à Hong Kong ; reportage complémentaire de Hadeel Al Sayegh à Dubaï ; rédaction de Sumeet Chatterjee)