Multibagger Stories : Deux compagnies ferroviaires canadiennes

Découvrons aujourd'hui non pas une mais deux entreprises ayant eu un parcours exceptionnel jusqu'à présent. CNR (Canadian National Railway) et CP (Canadian Pacific Railway) sont les deux compagnies ferroviaires canadiennes. Privées et cotées en bourse, elles évoluent en duopole et sont réputées supérieurement bien gérées. Analysons ces cadors du transport ferroviaire.