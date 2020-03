Municipales: Participation à 18,38% à midi en France métropolitaine, cinq points de moins qu'en 2014

PARIS, 15 mars (Reuters) - Le taux de participation au premier tour des élections municipales n'était que de 18,38% dimanche à midi (11h00 GMT) en France métropolitaine, annonce le ministère de l'Intérieur, en retrait de cinq points par rapport au précédent scrutin, en 2014.

Cette faible participation confirme les inquiétudes relatives à l'organisation de ce scrutin dans le contexte inédit de l'épidémie de coronavirus.

Quelque 47,6 millions de Français sont appelés à désigner leurs maires et conseillers municipaux dans quelque 35.000 communes. Les opérations de vote, qui ont débuté à 08h00 avec des consignes particulières de sécurité sanitaire et de prévention, fermeront, selon les villes, entre 18h00 et 20h00.

Un second tour est programmé dimanche prochain, le 22 mars. (Henri-Pierre André)