L'entreprise ukrainienne d'électricité touchée par les attaques russes prévient que les réparations pourraient prendre 18 mois

Le directeur de DTEK, la plus grande entreprise privée d'énergie d'Ukraine, a déclaré samedi que cinq de ses six centrales avaient été endommagées ou détruites et que 80 % de sa capacité de production avait été perdue après deux semaines d'attaques russes, et que les réparations pourraient prendre jusqu'à 18 mois.