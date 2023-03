Richard "Alex" Murdaugh, l'avocat de Caroline du Sud reconnu coupable du meurtre de sa femme et de son fils dans une affaire macabre et complexe qui a attiré l'attention internationale, risque 30 ans de prison à vie lorsqu'il sera condamné par un juge vendredi.

Jeudi, un jury de Caroline du Sud a déclaré Murdaugh, 54 ans, coupable de deux chefs d'accusation pour avoir abattu sa femme Maggie, 52 ans, et son plus jeune fils, Paul, 22 ans, dans leur propriété familiale le 7 juin 2021. Il a également été reconnu coupable de deux accusations connexes liées aux armes à feu.

Le juge de la cour de circuit Clifton Newman a prévu une audience de détermination de la peine à 9h30 ET vendredi.

Murdaugh, descendant d'une famille de juristes influents dans une région située à l'ouest de Charleston, risque de 30 ans à la prison à vie pour chacun des deux chefs d'accusation de meurtre selon la loi de Caroline du Sud.

Newman, qui imposera la sentence, a déclaré au jury qu'il était convaincu qu'il avait fait le bon choix. Après avoir écouté les témoignages pendant cinq semaines, le jury n'a pris que trois heures pour délibérer avant de rendre son verdict.

"Les preuves de la culpabilité sont accablantes", a déclaré Newman jeudi en rejetant une requête de la défense pour un vice de procédure.

L'affaire a fait l'objet d'une intense couverture médiatique étant donné l'immense pouvoir politique de la famille dans et autour du comté de Colleton, où le procès a eu lieu. Pendant des décennies, jusqu'en 2006, les membres de la famille ont été le principal procureur de la région, et Murdaugh était un éminent avocat spécialisé dans les dommages corporels dans cet État du Sud profond.

Tout au long du procès, les procureurs ont dépeint Murdaugh comme un menteur en série et ont soutenu que lui seul avait les moyens et l'opportunité de commettre les meurtres. Les procureurs ont déclaré qu'il a abattu sa femme et son fils pour détourner l'attention d'une série de méfaits financiers, y compris le vol de millions de dollars à ses partenaires juridiques et à ses clients - de l'argent utilisé pour alimenter une dépendance aux opioïdes pendant des années et soutenir un style de vie coûteux.

Pour leur part, les avocats de Murdaugh ont tenté de dépeindre leur client comme un père de famille aimant qui, bien que confronté à des difficultés financières et souffrant d'une dépendance aux opioïdes qui l'a conduit à mentir et à voler, ne ferait jamais de mal à sa femme et à son enfant.

Murdaugh a plaidé non coupable, mais a admis avoir menti sur ses allées et venues la nuit des meurtres après l'apparition de preuves le plaçant sur les lieux, ce qui a entamé sa crédibilité auprès du jury.