Le président de la Federal Reserve Bank of St. Louis, Alberto Musalem, a déclaré jeudi qu'il pensait que la politique monétaire était actuellement au bon endroit et qu'il surveillait les données pour voir si l'inflation continuait à ralentir pour revenir à l'objectif de 2 %.

L'orientation actuelle de la politique monétaire "est bonne" et la fourchette actuelle du taux des fonds fédéraux, qui se situe entre 5,25 % et 5,5 %, est appropriée "dans la conjoncture actuelle", a déclaré M. Musalem à Little Rock, dans l'Arkansas. (Reportage de Michael S. Derby ; édition de Chris Reese)