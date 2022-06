Musk de Tesla se sent "super mal" à propos de l'économie, il doit réduire de 10% son personnel salarié

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a un "super mauvais pressentiment" concernant l'économie et doit réduire d'environ 10 % le personnel salarié du constructeur de voitures électriques, a-t-il déclaré dans des courriels vus par Reuters.

Un message envoyé aux cadres jeudi exposait ses préoccupations et leur demandait de "mettre en pause toutes les embauches dans le monde entier". Ces sombres perspectives surviennent deux jours après que le milliardaire a demandé à son personnel de reprendre le travail ou de partir et s'ajoutent à un chœur croissant d'avertissements de chefs d'entreprise sur les risques de récession.

Les actions de Tesla ont chuté de 9 % dans le commerce américain vendredi après le rapport de Reuters. Le Nasdaq, très chargé en technologie, a baissé d'environ 2 %.

Dans un autre courriel adressé aux employés vendredi, Musk a déclaré que Tesla allait réduire ses effectifs salariés de 10 %, car elle est devenue "en sureffectif dans de nombreux domaines". Mais "l'effectif horaire augmentera", a-t-il précisé.

"Obligation, ceci ne s'applique pas aux personnes qui construisent réellement des voitures, des packs de batteries ou qui installent des panneaux solaires", a écrit Musk dans l'e-mail vu par Reuters.

Près de 100 000 personnes étaient employées par Tesla et ses filiales à la fin de l'année 2021, selon le dépôt annuel de la SEC. Elle n'a pas ventilé le nombre de salariés et de travailleurs horaires.

La société basée au Texas n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Ces dernières semaines, Musk a mis en garde contre les risques de récession, mais son courriel ordonnant un gel des embauches et des réductions de personnel était le message le plus direct et le plus médiatisé de ce type de la part du chef d'un constructeur automobile, d'autres décrivant une demande faramineuse.

"Elon Musk possède une connaissance unique de l'économie mondiale. Nous pensons qu'un message de sa part aurait une grande crédibilité", a déclaré Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, dans un rapport.

FERMETURE DE SHANGHAI

Jusqu'à présent, la demande de voitures Tesla et d'autres véhicules électriques (VE) est restée forte et de nombreux indicateurs traditionnels d'un ralentissement - notamment l'augmentation des stocks des concessionnaires et les incitations aux États-Unis - ne se sont pas matérialisés.

Mais Tesla a eu du mal à redémarrer la production dans son usine de Shanghai après que les blocages du COVID-19 aient entraîné des pannes coûteuses.

"Il est toujours préférable d'introduire des mesures d'austérité en période de prospérité qu'en période de crise. Je vois ces déclarations comme un avertissement et une mesure de précaution", a déclaré Frank Schwope, analyste de NordLB basé à Hanovre.

Les sombres perspectives de Musk font écho aux récents commentaires de dirigeants, dont Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase & Co, et John Waldron, président de Goldman Sachs.

Un "ouragan est en train de déferler sur nous", a déclaré Dimon cette semaine.

L'inflation aux États-Unis atteint des sommets inégalés depuis 40 ans et a provoqué un bond du coût de la vie pour les Américains. La Réserve fédérale est confrontée à la tâche difficile de freiner suffisamment la demande pour juguler l'inflation sans provoquer de récession.

Il n'était pas non plus immédiatement clair quelle implication, le cas échéant, l'opinion de Musk aurait pour son offre de 44 milliards de dollars pour Twitter . Les régulateurs antitrust américains ont autorisé l'opération vendredi, ce qui a fait grimper l'action Twitter de 2 %.

Plusieurs analystes ont récemment réduit les objectifs de cours de Tesla, prévoyant une perte de production dans son usine de Shanghai, une plaque tournante fournissant des VE à la Chine et à l'exportation.

La Chine représentait un peu plus d'un tiers des livraisons mondiales de Tesla en 2021, selon les informations divulguées par la société et les données publiées sur les ventes dans ce pays. Jeudi, Daiwa Capital Markets a estimé que Tesla avait environ 32 000 commandes en attente de livraison en Chine, contre 600 000 véhicules pour BYD, son grand rival en matière de VE sur ce marché.

SUSPENDRE TOUTES LES EMBAUCHES

Avant l'avertissement de Musk, Tesla avait environ 5 000 offres d'emploi sur LinkedIn, allant des ventes à Tokyo aux ingénieurs de sa nouvelle gigafactory de Berlin, en passant par les scientifiques de l'apprentissage profond à Palo Alto. Elle avait prévu un événement de recrutement en ligne à Shanghai le 9 juin sur son canal WeChat.

L'exigence de Musk concernant le retour du personnel au bureau a déjà suscité des réactions négatives en Allemagne. Et son plan de suppression d'emplois se heurterait à une résistance aux Pays-Bas, où Tesla a son siège européen, a déclaré un dirigeant syndical.

"Vous ne pouvez pas simplement licencier des travailleurs néerlandais", a déclaré Hans Walthie, porte-parole du syndicat FNV, ajoutant que Tesla devrait négocier avec un syndicat les conditions de tout départ.

Dans un courriel envoyé mardi, Musk avait déclaré que les employés de Tesla devaient être présents au bureau au moins 40 heures par semaine, fermant la porte à tout travail à distance. "Si vous ne vous présentez pas, nous considérerons que vous avez démissionné", avait-il déclaré.

Jason Stomel, fondateur de l'agence de talents technologiques Cadre, a déclaré que le mémo de retour au bureau pourrait être un moyen d'inciter les gens à partir.

"(Musk) sait qu'il y a un pourcentage de travailleurs qui ne vont tout simplement pas revenir", ce qui, selon lui, serait moins cher pour Tesla car aucune indemnité de départ ne serait nécessaire.

Musk a fait référence au risque de récession à plusieurs reprises dans des commentaires récents.

S'adressant à distance à une conférence à la mi-mai à Miami Beach, il a déclaré : "Je pense que nous sommes probablement en récession et que cette récession va s'aggraver."