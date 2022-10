Musk dit que SpaceX ne peut pas financer indéfiniment l'internet ukrainien Starlink

Le commentaire de Musk sur la question du soutien au service Internet en Ukraine intervient après qu'il ait mis en colère de nombreux Ukrainiens avec une proposition pour mettre fin à la guerre de la Russie dans leur pays qui incluait la cession de certains territoires.

"SpaceX ne demande pas à récupérer les dépenses passées, mais ne peut pas non plus financer le système existant indéfiniment *et* envoyer plusieurs milliers de terminaux supplémentaires qui ont une consommation de données jusqu'à 100X supérieure à celle des ménages typiques. C'est déraisonnable", a déclaré Musk sur Twitter.

Le patron milliardaire de Tesla a déclaré que Starlink dépensait près de 20 millions de dollars par mois, qu'il a qualifié de "brûlure", pour le maintien des services par satellite en Ukraine. Il a récemment déclaré que SpaceX avait dépensé environ 80 millions de dollars pour activer et soutenir Starlink en Ukraine.

CNN a rapporté jeudi que SpaceX a envoyé une lettre au Pentagone le mois dernier disant qu'il ne pouvait pas continuer à financer le service Starlink en Ukraine et qu'il pourrait devoir arrêter de le financer à moins que l'armée américaine ne l'aide avec des dizaines de millions de dollars par mois.

SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Musk a activé Starlink en Ukraine fin février après que les services Internet aient été perturbés en raison de l'invasion de la Russie. SpaceX lui a depuis donné des milliers de terminaux.

Le vice-premier ministre ukrainien, Mykhailo Fedorov, a déclaré cette semaine que les services Starlink ont aidé à rétablir les infrastructures d'énergie et de communication dans les zones critiques après plus de 100 attaques de missiles de croisière russes.

La Russie qualifie son intervention en Ukraine d'"opération militaire spéciale" et affirme qu'elle ne vise pas les civils.

M. Musk s'est attiré de nombreuses critiques de la part des Ukrainiens en raison de son plan de paix dans lequel il proposait que l'Ukraine cède définitivement la région de Crimée à la Russie, que de nouveaux référendums soient organisés sous les auspices de l'ONU pour déterminer le sort du territoire contrôlé par la Russie et que l'Ukraine accepte la neutralité.

L'Ukraine affirme qu'elle n'acceptera jamais de céder des terres prises par la force, et que des référendums légaux ne peuvent être organisés dans un territoire occupé où de nombreuses personnes ont été tuées ou chassées.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy fait partie de ceux qui ont critiqué la proposition de Musk.

L'ambassadeur sortant d'Ukraine en Allemagne, Andrij Melnyk, a également condamné la proposition en termes directs, en déclarant sur Twitter : "Va te faire foutre est ma réponse très diplomatique à toi @elonmusk".

Musk, répondant à un post évoquant le sort du service Starlink et la remarque de l'ambassadeur, a déclaré :

"Nous ne faisons que suivre sa recommandation".