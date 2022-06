Musk est poursuivi pour un système pyramidal présumé de Dogecoin

Dans une plainte déposée auprès du tribunal fédéral de Manhattan, le plaignant Keith Johnson accuse Musk, sa société de voitures électriques et sa société de tourisme spatial SpaceX de gérer un système pyramidal, en vantant les mérites du Dogecoin et en faisant grimper son prix, pour ensuite laisser le prix chuter.

La plainte allègue que Musk savait que le Dogecoin n'avait aucune valeur, mais qu'il en a fait la promotion pour tirer profit de son commerce, et qu'il a "utilisé son piédestal d'homme le plus riche du monde pour exploiter et manipuler le système pyramidal du Dogecoin à des fins de profit, d'exposition et d'amusement".

Tesla, SpaceX et un avocat de Musk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un avocat de Johnson n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les preuves spécifiques que son client a ou s'attend à avoir qui prouvent que le Dogecoin n'a aucune valeur et que Musk a dirigé un système pyramidal.

Johnson réclame 86 milliards de dollars de dommages et intérêts, représentant la baisse de la valeur marchande du Dogecoin depuis mai 2021, et souhaite qu'elle soit triplée.

Il veut également empêcher Musk et ses entreprises de promouvoir le Dogecoin, et qu'un juge déclare que le commerce du Dogecoin est un jeu d'argent en vertu des lois fédérales et new-yorkaises.

Au cours des deux dernières années, Musk a souvent tweeté à propos du Dogecoin, y compris un post d'avril 2021 qui disait "SpaceX va mettre un Dogecoin littéral sur la lune littérale".

La plainte indique que la chute du Dogecoin a commencé à peu près au moment où Musk a présenté "Saturday Night Live" le 8 mai 2021 et, jouant le rôle d'un expert financier fictif dans un segment de "Weekend Update", a qualifié le Dogecoin "d'arnaque".

Jeudi, le Dogecoin s'échangeait à environ 6 cents, en baisse par rapport à son pic de mai 2021 d'environ 74 cents, ce qui représente une baisse de valeur de plus de 90 %.