Apollo Global Management Inc , qui cherchait à fournir un milliard de dollars plus tôt cette année à Elon Musk pour son projet de rachat de Twitter Inc , n'est plus en pourparlers avec l'entrepreneur milliardaire, selon une personne familière avec la question. Twitter et Musk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Apollo a refusé de commenter. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; Rédaction de Anirban Sen ; Édition de Mark Porter)

© Zonebourse avec Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. 6.13% 51.93 -28.30% TESLA, INC. -3.46% 240.81 -29.19% TWITTER, INC. -1.35% 51.3 20.31%