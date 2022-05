Musk et Twitter sont poursuivis par un actionnaire au sujet d'un rachat de 44 milliards de dollars

Dans une plainte déposée à la Cour de chancellerie du Delaware, le Fonds de pension de la police d'Orlando a déclaré qu'en vertu de la loi du Delaware, Musk ne peut pas compléter le rachat avant au moins 2025, à moins que les détenteurs des deux tiers des actions qu'il ne "possède" pas n'approuvent.

Selon la poursuite, Musk est devenu un "actionnaire intéressé" après avoir pris une participation de plus de 9 % dans Twitter, ce qui nécessite ce délai.

Musk dirige également la société de voitures électriques Tesla Inc et est la personne la plus riche du monde selon le magazine Forbes.

Twitter et son conseil d'administration, y compris le directeur général Parag Agrawal, sont également défendus.

L'action en justice vise à retarder la clôture de la fusion jusqu'en 2025 au moins, à déclarer que les administrateurs de Twitter ont manqué à leurs obligations fiduciaires et à récupérer les frais et coûts juridiques.

Twitter a refusé de faire des commentaires. Un avocat de Musk n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.