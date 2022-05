Musk nie avoir harcelé sexuellement une hôtesse de l'air en jet privé

Business Insider a rapporté plus tôt ce jeudi que SpaceX de Musk a payé 250 000 $ en 2018 pour régler une plainte de harcèlement sexuel d'une hôtesse de l'air de jet privé anonyme qui a accusé Musk de s'être exposé à elle.

L'article citait une personne anonyme qui disait être une amie de l'hôtesse de l'air. L'amie avait fourni une déclaration dans le cadre du processus de règlement privé, selon l'article.

"J'ai un défi à lancer à cette menteuse qui prétend que son amie m'a vue 'exposée' - décrivez une seule chose, n'importe quoi (cicatrices, tatouages, ...) qui n'est pas connu du public. Elle ne pourra pas le faire, car cela n'est jamais arrivé", a tweeté Musk.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier le compte de Business Insider. Musk et SpaceX n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur l'histoire de Business Insider ou sur les tweets de Musk.

En plus de s'être prétendument exposé, Musk a frotté la cuisse de l'hôtesse de l'air et lui a proposé d'acheter un cheval si elle "en faisait plus" pendant un massage en vol, selon Business Insider qui cite les propos de l'ami de l'hôtesse.

L'hôtesse de l'air a fini par croire que son refus d'accepter la proposition de Musk avait nui à ses chances de travailler chez SpaceX et l'a incitée à engager un avocat en 2018, selon Business Insider.

La société de fusées a conclu le règlement à l'amiable et a inclus un accord de non-divulgation qui empêchait l'hôtesse de l'air d'en parler, selon Business Insider. Le site d'information n'a pas nommé l'ami ou l'hôtesse de l'air.

Musk, qui est également directeur général de Tesla Inc et qui est au milieu d'une tentative controversée d'acheter Twitter Inc, a déclaré mercredi qu'il voterait républicain plutôt que démocrate, prédisant qu'une "campagne de sales coups contre moi" suivrait.

Dans l'article de Business Insider, Musk aurait déclaré que l'histoire de l'hôtesse de l'air était un "article à charge à motivation politique" et qu'il y avait "beaucoup plus dans cette histoire".

Jeudi soir, Musk a d'abord tweeté : "Les attaques contre moi doivent être considérées à travers un prisme politique - c'est leur playbook standard (méprisable) - mais rien ne me dissuadera de me battre pour un bon avenir et votre droit à la liberté d'expression." Dans le tweet initial, il n'a pas spécifiquement mentionné les allégations de l'article de Business Insider.

"Et, pour mémoire, ces accusations sauvages sont totalement fausses", a ajouté Musk dans un autre tweet.

Il a également tweeté que l'article avait pour but de nuire à l'acquisition de Twitter.

Reuters n'a pas pu joindre immédiatement Business Insider pour un commentaire.