Mutualiser pour embaucher, la solution des groupements d'employeurs

Ce lundi 3 mai, le Centre de ressources des groupements d'employeurs a inauguré ses nouveaux locaux à Toulouse. Partenaire, la Région stimule la création de nouveaux groupements, qui mutualisent les moyens et créent des emplois pérennes. Un volet à part entière de la politique régionale de soutien à l'emploi.

Le Centre de ressources des groupements d'employeurs (CRGE) d'Occitanie, qui inaugurait ce lundi 3 mai ses nouveaux locaux toulousains, joue un rôle-clé depuis 2008 dans la création et le développement de groupements d'employeurs en région. Ces associations permettent aux entreprises adhérentes de partager le travail et les compétences de plusieurs salariés. Objectif : transformer des boulots précaires et temps partiels en emplois pérennes. Ainsi, le groupement « Job et Partage » est né en mars 2020 à l'initiative de trois entreprises de Séverac d'Aveyron et de la Canourgue en Lozère : le spécialiste du moulage bois et mousse ITA Moulding Process, la coopérative laitière La Fromagerie du Massegros et le site marchand alimentaire BienManger.com. L'initiative, impulsée par le Parlement de la Montagne, devait permettre l'embauche d'une dizaine de personnes sur des postes de conducteurs de ligne, manutentionnaires et caristes.

De nouveaux groupements voient le jour régulièrement : « Partage 30 », dans le Gard, vient de souffler sa première bougie sur les métiers de l'animation, de la diffusion et de la programmation artistique avec 14 adhérents et 5 salariés. Le CRGE a lancé en avril une étude de faisabilité pour la création d'un groupement afin de faciliter en particulier l'embauche d'assistantes sociales et d'infirmiers des adhérents de Réso Occitanie, qui fédère 40 structures de santé.

La Région en soutien

En 2019, la Région a mis en place un dispositif d'aides directes en faveur des groupements d'employeurs dans leurs deux premières années d'existence et aide aussi ceux de plus de trois ans à se pérenniser au travers de nouveaux projets. Pour accompagner la promotion de ce mode d'emploi innovant, la Région verse une subvention annuelle au CRGE, augmenté notamment cette année pour orienter le CRGE vers la promotion de cette solution auprès des milliers d'associations d'Occitanie. Avec des résultats : un groupement a vu le jour à l'initiative de la Ligue Occitanie de sports boules, avec à la clé plusieurs emplois, et une étude démarre avec la Ligue Régionale d'Occitanie de Basketball.

La Région fait de l'emploi sa priorité : en un an de crise sanitaire, elle a aidé 60 000 entreprises et plus de 460 ont bénéficié du dispositif régional « Former plutôt que licencier ». Plus de 35 400 demandeurs d'emplois ont également été formés en 2020. Ces actions ont permis de préserver plus de 250 000 emplois.