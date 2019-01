Muzinich & Co annonce la clôture finale de son fonds de dette privée pan-européen

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Muzinich & Co a annoncé le closing final de son fonds Muzinich Pan European Private Debt Fund à 706,5 millions d'euros. Il s’attache à fournir des solutions de financement auprès des PME-ETIs (entre 5 et 25 millions d’euros d’Ebitda), pour le financement de la croissance, les projets d’acquisitions, de développement et de transitions." Alors que nous avions un objectif initial de taille du fonds de 500 millions d'euros, nous avons constaté une forte demande de la part des investisseurs qui recherchent des rendements attractifs ", a déclaré Kirsten Bode, Co-Responsable de la dette privée pan-européenne." Nous sommes convaincus que notre offre - en tant que l'une des rares entreprises de dette privée axée sur les PME-ETIs à proposer une offre pan-européenne - nous procure un avantage pour accéder à un large éventail d'opportunités d'investissement en cherchant à générer des rendements attractifs pour nos investisseurs. "