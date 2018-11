Muzinich & Co et Springrowth SGR annoncent le premier closing de leur fonds DECF

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Springrowth SGR, une filiale détenue à 100 % par Muzinich & Co Ltd, a annoncé le premier closing du fonds Diversified Enterprises Credit Fund (DECF), le premier véhicule de prêt parallèle lancé en Italie. Ce véhicule fermé à durée d'investissement de 8 ans, a reçu 210 millions d'euros d'engagements d'un large groupe d'investisseurs institutionnels italiens et internationaux.Le Fonds européen d'investissement (FEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ont joué le rôle d'investisseurs clés dans cette initiative visant à apporter aux PME italiennes un financement sur le marché des capitaux parallèlement au secteur bancaire.Gianluca Oricchio, PDG de Springrowth, a commenté : " Nous agissons en tant que prêteur parallèle aux côtés des banques italiennes, afin de permettre la création d'un portefeuille de prêts très diversifié. Cette approche a un objectif différent de celui des fonds de dette privée traditionnels, qui contiennent des portefeuilles concentrés de titres de créance négociés de manière indépendante. "" Nous sommes maintenant prêts à commencer notre activité d'investissement dans le marché italien des moyennes entreprises", a déclaré Massimo Di Carlo, Fondateur de Springrowth et Senior Advisor auprès de Muzinich. "Nous fournirons un financement personnalisé à long terme qui aidera nos clients à accroître et à renforcer leurs bilans en coopération avec nos banques partenaires qui conserveront leurs relations grâce à une offre de produits plus large. "