Muzinich & Co : il est prématuré d'anticiper une hausse de 50 points de base de la BCE

Les investisseurs ont réagi à la conférence de presse de la Banque centrale européenne en ajustant leurs attentes pour la réunion de décembre à une hausse moins forte de 50 points de base, observe Muzinich & Co dans son point de marché hebdomadaire. Après avoir examiné les données inflationnistes publiées, le gestionnaire d’actifs pense qu’il s’agit d’une anticipation prématurée de la part des investisseurs.



Les publications de l'inflation au niveau des pays européens ont en effet été supérieures aux prévisions, l'Espagne étant la seule exception, avec une baisse inférieure aux attentes.



Le monde étant confronté à un choc de l'offre (c'est-à-dire à un manque de combustible, de main-d'œuvre ou de biens), les données d'activité plus faibles ont été une bonne nouvelle car Muzinich & Co pense qu'elles devraient, avec un décalage, entraîner une baisse de l'inflation et encourager les banques centrales à réfléchir à deux fois avant de prolonger leurs cycles de hausse des taux agressifs.