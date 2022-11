Muzinich & Co : l'environnement de risque est devenu neutre 23/11/2022 | 15:08 Envoyer par e-mail :

Le modèle d'indicateur de risque propriétaire de Muzinich & Co est maintenant sorti de la zone de stress élevé qu'il a occupée pendant la majeure partie de l'année. Il est passé à un environnement neutre pour le risque grâce à une amélioration du sentiment concernant le niveau des taux d'intérêt et les marchés du crédit. Le gestionnaire d'actifs juge que la semaine écoulée a été constructive pour les marchés de capitaux.



Les décideurs chinois ont entamé la semaine en annonçant leur intention d'assouplir la politique zéro Covid et de fournir un soutien financier supplémentaire au secteur immobilier.



Aux États-Unis, l'indice des prix à la production (PPI) est ressorti en-dessous des anticipations du marché, confirmant l'indice des prix à la consommation (CPI) de la semaine précédente qui indiquait, selon Muzinich & Co, que l'inflation avait atteint un pic. Dans le même temps, la consommation américaine reste robuste ; les ventes au détail ont dépassé les attentes.



" En Europe, nous avons vu ce que nous pensons être une confirmation supplémentaire que les attentes des économistes étaient trop baissières, avec une production industrielle de la zone euro plus élevée que prévu, augmentant de 4,9 % en glissement annuel ", ajoute le gestionnaire d'actifs.



L'indice ZEW des anticipations a en outre rebondi pour atteindre son plus haut niveau depuis juin, grâce à ce que Muzinich & Co pense être l'espoir que l'inflation record de la zone euro pourrait atteindre un pic.





