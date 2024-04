Muzinich & Co lance un fonds obligataire à échéance 2028

Muzinich & Co a annoncé le lancement du fonds Muzinich Global Fixed Maturity 2028. Il investit dans des obligations investment grade internationales, avec la possibilité toutefois d'investir dans des obligations High Yield afin d'accroître le rendement. Le fonds cherchera à investir dans un portefeuille largement diversifié d'obligations dont les échéances sont alignées sur sa date d'échéance cible du 31 décembre 2028.



Il favorise en outre les considérations environnementales et/ou sociales dans le cadre du processus d'investissement, et est ainsi classé Article 8 de la réglementation SFDR.



Ce nouveau fonds fait suite au lancement réussi, en avril 2023, du fonds Global Fixed Maturity 2027. Le fonds est géré par la même équipe d'investissement expérimentée, dont Joseph Galzerano et Richard Smith sont à la tête.



Anne Petit, responsable du bureau de Paris, a commenté : "Les stratégies à échéance fixe visent à offrir un portage attractif, tandis que la distribution régulière de coupons peut offrir aux investisseurs une visibilité et un confort en matière de rendement."



Le fonds Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund est disponible à la souscription en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Espagne et en Suisse.