Muzinich & Co recrute Alexis Ng en tant que Country Manager et Managing Director

Muzinich & Co a annoncé le recrutement d'Alexis Ng en tant que Country Manager, Singapour, et Managing Director, Asie-Pacifique, à compter du mois de Janvier 2019. Responsable de la croissance et du développement de la société dans la région, le principal objectif d'Alexis sera de commercialiser l'offre de gestion de la société sur les dettes d'entreprises publiques et privées aux clients institutionnels, de la distribution et de la gestion de patrimoine.Alexis Ng a travaillé précédemment chez Aberdeen Standard Investments, où elle était responsable de la distribution pour la région Asie-Pacifique.Avant Aberdeen, Alexis Ng était Country Head chez First State Investments à Singapour et responsable de la distribution en Asie. Alexis a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie auprès de clients de la région Asie-Pacifique."Je suis ravie de rejoindre l'équipe de Muzinich à un moment aussi stratégique", a déclaré Alexis Ng. " La région Asie-Pacifique comprend un large éventail d'investisseurs cherchant à bénéficier de l'expertise d'un gestionnaire très expérimenté et spécialiste du corporate credit tel que Muzinich. ""L'Asie est un marché clé pour nous à mesure que nous développons la présence mondiale de la société", a déclaré George Muzinich, fondateur et CEO." L'expérience d'Alexis et ses relations établies élargiront notre champ d'activités en fournissant des solutions de crédit sur mesure aux investisseurs asiatiques. "