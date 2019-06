Muzinich & Co renforce sa présence en Suisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Muzinich & Co a annoncé l’ouverture récemment d’un bureau à Genève, son deuxième en Suisse après Zurich. "Le bureau de Genève souligne notre engagement à offrir des solutions de crédit sur mesure en plus d'un excellent service client de la part d'équipes locales au niveau régional”, a déclaré Martin Gut, Country Head, Suisse. “Nous pouvons désormais fournir un service actif, local et personnalisé aux clients de la Suisse francophone et germanophone.”Le bureau de Genève, qui est le 9ème en Europe et le 11ème au niveau mondial, renforce la philosophie de la société qui consiste à associer présence locale et excellence du service client.