Muzinich redoute volatilité et turbulences sur le marché de la dette jusqu'aux élections européennes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Fabrizio Pagani, Global Head of Economics and Capital Markets Strategy chez Muzinich & Co., a livré son analyse sur la situation politique actuelle entourant les défis budgétaires de l’Italie et de ses relations avec l’Union Européenne. Au cours des 6 à 12 prochains mois, il pense qu'il y aura une forme d'arrangement entre Bruxelles et Rome. Selon lui, tout le monde a intérêt à travailler ensemble. Les deux partis doivent examiner le budget et la situation fiscale de l'Italie d'une manière moins politisée.Certaines des mesures proposées par le gouvernement italien doivent être analysées plus en détail par la Commission européenne, tandis que Rome devrait également être attentive aux règles de l'Union européenne et à son endettement.Deuxièmement, Fabrizio Pagani ne pense pas qu'il existe un danger immédiat pour le secteur bancaire, même au niveau des spreads actuels, car la capitalisation des banques italiennes est très importante. Un nouvel élargissement important des spreads pourrait avoir un impact sur certaines des banques de taille moyenne et une intervention du gouvernement pourrait devenir nécessaire. Cependant, selon lui, nous n'irons pas jusque-là.Dans l'ensemble, toutefois, Muzinich & Co pense que des épisodes de volatilité et de turbulences peuvent continuer de se produire jusqu'aux élections européennes de mai prochain.