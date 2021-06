MyOffice: Les écoles de la République de Djibouti recevront 100 000 licences MyOffice

Les écoles de la République de Djibouti recevront 100 000 licences MyOffice

le 29 juin 2021, Moscou

MyOffice (www.MyOffice.ru/en), fabricant russe du logiciel bureautique pour le travail collaboratif avec les documents et les communications, a annoncé la signature d'un accord avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle de la République de Djibouti. L'accord prévoit le transfert de 100 000 licences du logiciel bureautique russe à des écoles publiques et municipales, écoles maternelles, collèges et établissements d'enseignement spécialisés de Djibouti. Le document a été signé par le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Son Excellence Monsieur Moustapha Mohamed Mahamoud, et la société « Maison de commerce de logiciels russes INDEPENDENCE.DIGITAL », partenaire de distribution de MyOffice en Afrique.

Les parties ont convenu qu'en plus du transfert de licences, INDEPENDENCE.DIGITAL fournira également des services de conseil dans le domaine des logiciels et technologies bureautiques pour un travail en toute sécurité avec les documents et les données des utilisateurs. De plus, la République de Djibouti bénéficiera d'un accès rapide aux nouvelles solutions et d'une assistance pour former les professionnels djiboutiens à l'utilisation et à la gestion des produits MyOffice.

Selon les termes de l'accord, conclu pour une durée de 5 ans, le ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle de la République de Djibouti s'engage à employer MyOffice en tant que consultant lors de la conception de ses propres systèmes de traitement électronique de documents aux premières étapes de la planification. MyOffice sera également éligible pour participer en tant que fournisseur potentiel de solutions informatiques à des appels d'offres pour des projets de numérisation dans des organisations gouvernementales.

« Les produits éducatifs MyOffice répondent pleinement à nos exigences en matière de logiciels pour le système éducatif de Djibouti. Ils sont universels, fonctionnent sur tous les ordinateurs et appareils mobiles et contiennent tous les outils nécessaires pour travailler avec des fichiers texte et des tableaux. Les produits MyOffice proposent une interface intuitive et sont faciles à maîtriser. Grâce à eux, nos professeurs pourront enseigner efficacement aux élèves les bases de la littératie numérique et développer leurs compétences informatiques », a déclaré le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahamoud.

« L'accord sur la fourniture de licences MyOffice aux établissements d'enseignement de Djibouti sera une étape importante du développement de la coopération commerciale et économique entre nos pays. Aujourd'hui, nous constatons une forte demande de produits informatiques russes sur le continent africain. Les gouvernements africains font de gros efforts pour intégrer les technologies modernes dans le système d'administration publique, et ils conçoivent et créent des systèmes d'information basés sur des produits logiciels sécurisés. La sécurité des données et le désir d'utiliser des clouds privés pouvant être déployés dans les centres de données de leurs propres pays constituent des tendances clés dans les États d'Afrique », a déclaré Dmitry Komissarov, le PDG de MyOffice.

Distribué par APO Group pour MyOffice.

Note d'information sur MyOffice :

MyOffice est un éditeur russe de logiciels bureautiques sécurisés pour la communication et le travail collaboratif avec les documents. La plateforme MyOffice inclut un ensemble complet de logiciels de bureau, d'applications mobiles et d'applications web nécessaires pour communiquer et travailler avec des documents sur des ordinateurs, des tablettes et des smartphones partout dans le monde. Disponibles en 13 langues et permettant un contrôle total des données, les solutions MyOffice sont conformes aux normes de sécurité professionnelles et conviennent aux organisations de toutes tailles, ainsi qu'à un usage domestique. MyOffice conçoit des produits de technologiques de pointe depuis 2013. Plus de 300 grandes organisations et administrations publiques russes utilisent déjà les solutions de la société, dont la poste russe, le Service fiscal fédéral, Rosgvardia, les Chemins de fer russes, l'Administration présidentielle, Rosatom, Gazprom, Aeroflot, TASS et d'autres. Des établissements d'enseignement de toutes les régions de la Fédération de Russie ont également opté pour les produits MyOffice. Le réseau de partenaires de la société comprend plus de 1500 entités agréées dans toutes les régions de Russie et à l'étranger. Toutes les solutions My Office sont incluses dans le registre national des logiciels et répondent aux exigences de la législation russe.