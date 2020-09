MySports attaque sa 4ème saison de hockey sur glace

Les 1 et 2 octobre marqueront la reprise tant attendue par les fans de la National League et de la Swiss League. Depuis 4 ans, MySports est la seule chaîne de sport à proposer toutes les rencontres en direct de la meilleure ligue du pays. En plus des entourages studios, des analyses de nos experts et de nouveaux formats d'émissions, des informations et des débats de fond complètent l'offre pour cette saison 2020/21. La chaîne adopte également un nouveau concept visuel et une ligne graphique innovante.

Au cours des trois dernières saison, MySports n'a cessé de développer sa couverture du hockey national et international. Cette saison encore, les téléspectateurs pourront retrouver toute une équipe de consultants aux analyses pointues, des reportages de fonds, des portraits de nouveaux joueurs, et des thèmes d'actualité. Les fans pourront également plus largement s'exprimer sur les réseaux sociaux, avec un rendez-vous hebdomadaire. Enfin une nouvelle émission mensuelle, « Le repas d'équipe », viendra compléter la grille des programmes.

La nouvelle émission : le repas d'équipe

La toute nouvelle émission de MySports est née d'une idée originale de Cristobal Huet et Laurent Meunier. Les deux anciens internationaux ont carte blanche pour interviewer une star du hockey sur glace, lors d'un repas d'équipe décomplexé. Les anecdotes, confidences et rigolades rythment ce tout nouveau rendez-vous mensuel.

Des studios de NL avec de nouveaux consultants

Les mardis, vendredis et samedis seront rythmés par notre studio Puck'n Goal à 19 h 25. Alex Burkhalter et David Pietronigro assumeront la présentation, à tour de rôle. Stéphane Rochette, consultant principal, continuera de décrypter les tactiques de jeu. Enfin, deux invités, complèteront l'équipe en place, lors de chaque soirée. De nouveaux visages s'ajoutent cette saison à notre équipe d'experts : Yves Sarault pour les studios de National League et Jérôme Bonnet pour les studios de Swiss League.



Back Check et Back Check XXL

Devenu un rendez-vous incontournable, l'émission « Back Check le débrief » sera de retour dans un format plus long. Back Check est le rendez-vous incontournable pour tout savoir de la soirée de hockey sur glace. Tous les buts, les « Big Saves », les grosses charges, les images chocs, … Tout est dans Back Check ! Samedi soir, comme lors des deux dernières saisons, place à Back Check XXL. Le samedi, les téléspectateurs en ont toujours plus avec des débats autour de thèmes d'actualité, des reportages, des portraits de nouveaux joueurs, etc..



Le lundi pour les fans

Dès le 5 octobre, tous les lundis à 12 h 30, MySports donne rendez-vous aux fans de hockey sur glace sur ses réseaux sociaux, où Stéphane Rochette répondra à leurs questions. Retour sur les dernières rencontres disputées et débats d'actualité complèteront ce rendez-vous.

Nouveau design, pour les yeux et les oreilles

Après 3 ans, MySports se donne un coup de jeune au niveau visuel et acoustique. La nouvelle responsable du design sonore est la productrice de musique de Berne, Jessiquoi. Sa musique originale, son esthétique extraordinaire, ainsi que ses spectacles puissants et surprenants (Zurich Openair, Gurtenfestival ou Lethargy Festival) sont uniques. Lors du M4Music 2018, Jessiquoi a obtenu les distinctions « Demotape of the Year » et « Best Electronic ». Pour MySports, Jessiquoi a réalisé des interprétations musicales du hockey sur glace et du sport en général.

Le nouveau design visuel a été développé par l'agence créative et de branding LoF*. GMD THREE Studios de New York était responsable de la direction artistique et du design graphique des images et des éléments d'animation basés sur des collages. Avec cette composition, l'équipe créative a déjà réalisé différents projets pour des icônes du divertissement comme Jay-Z, Eminem, Beyoncé, et pour des événements comme les Grammies et les MTV Music Awards.

Des offres de hockey bientôt également disponibles pour les clients de Swisscom

Comme nous l'avions annoncé dans le communiqué de presse de 23 juillet 2020, les rencontres de National League et de Swiss League produites par MySports seront aussi mises à disposition des clients de Swisscom TV dans les semaines à venir. Dans le même temps, les contenus et prix de blue+ (anciennement Teleclub) annoncés aujourd'hui par Swisscom seront aussi disponibles pour les clients de UPC et d'autres réseaux câblés. Il suffira simplement de disposer d'une Box compatible.



Avec les deux offres MySports et blue+, les fans de sport de Swisscom et MySports ont la possibilité de regarder tous les matchs des ligues supérieures de football et de hockey de Suisse, de l'UEFA Champions League, de l'UEFA Europa League et de la Bundesliga. Ils pourront aussi assister à de nombreuses autres rencontres de ligues de football européennes ou des ligues de hockey d'Europe et d'Amérique du Nord. La date exacte de l'activation sera donnée par les partenaires en temps utile.

Images - Les photos sont mises gratuitement à disposition.

Alexandre Burkhalter, rédacteur en chef pour la Suisse romande, Stéphane Rochette, consultant principal de MySports et David Pietronigro; © Gaëtan Bally, Keystone pour MySports

Aperçu de la nouvelle apparence de MySports; © MySports; designed by LOF*

Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples informations :



MySports (UPC)

Media Relations

Tél. +41 58 388 99 99

media.relations@upc.ch

@UPC_Switzerland