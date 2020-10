MySports devient accessible dans 3,3 millions de foyers

Avec le nouvel accord de distribution annoncé en juillet et désormais en application, ce sont en tout plus de 3,3 millions de foyers suisses qui peuvent maintenant recevoir l'ensemble de l'offre MySports via leur fournisseur TV. Pour CHF 25.- par mois, les abonnés peuvent suivre en exclusivité tous les matchs de la National League suisse en direct, de la saison régulière aux play-offs. En outre, de nombreux autres matchs des meilleures ligues internationales de hockey, de la Swiss League et des équipes nationales de hockey suisses sont disponibles. Bien d'autres événements sportifs, ainsi que plusieurs chaînes sportives telles que Eurosport 1 et 2 HD, Sport1+ HD et Sportdigital Fussball, complètent l'offre d'abonnement. Les évènements en direct à la demande et d'autres options seront aussi prochainement accessibles aux clients Swisscom via l'app MySports.

Une étape-clé pour MySports

Depuis son lancement il y a trois ans, MySports s'est établie comme « Home of Hockey » et a transformé le paysage suisse du sport à la télévision avec son équipe jeune et son style moderne. Le nombre d'abonnés et les parts de marché augmentent d'année en année, confirmant que le concept choisi est le bon. La chaîne s'adresse avant tout à un public jeune, au pouvoir d'achat élevé.

Avec l'augmentation significative de sa portée, elle sera encore plus attrayante pour les annonceurs et les sponsors. Selon Matthias Krieb, responsable MySports chez UPC, la date d'aujourd'hui est à marquer d'une pierre blanche : « Trois ans après le lancement de MySports, nous sommes disponibles dans presque tous les foyers de Suisse. Cela nous donne une base solide pour continuer à investir dans la croissance de la chaîne. Outre la fantastique équipe MySports chez UPC, je tiens à remercier nos partenaires fondateurs de l'association des câblo-opérateurs Suissedigital et la Swiss Ice Hockey Federation, qui est notre principal concédant de licence. La confiance de ces partenaires stratégiques a permis à notre projet de réussir. »

Réponse de UPC concernant la décision d'aujourd'hui de la COMCO

UPC et MySports ont aussi pris note de la décision du 20 octobre 2020 de la Commission de la concurrence COMCO. UPC n'est pas d'accord avec la décision de la COMCO concernant les droits exclusifs sur le hockey sur glace et compte la contester devant le Tribunal administratif fédéral. L'accord d'aujourd'hui avec Swisscom a été conclu durant l'été 2020 après plusieurs mois de négociations.

