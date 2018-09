MySports et Sky mettent le hockey sur glace à disposition de la Suisse entière

UPC et Sky renforcent leur partenariat pour fournir encore plus de sport en direct à toute la Suisse via l'app. Avec la nouvelle offre « MySports Go » sur l'app Sky Sport, ils offriront dès le 21 septembre un accès illimité à tous les sports diffusés par Sky et MySports. Cela comprend un programme très complet de hockey sur glace suisse, de Bundesliga, de Formule E et bien plus encore.

Les fans de sport pourront accéder à la nouvelle offre « MySports Go » à partir du 21 septembre sur l'app Sky Sport, juste à temps pour le début de la saison de la Swiss Ice Hockey National League. Ils pourront ainsi voir tous les matchs de la National League et bien d'autres sports sur l'app Sky Sport. Matthias Krieb, VP Commercial MySports : « Durant cette première année, nous avons convaincu les clients avec MySports. En août, le développement commercial de cette offre a eu lieu avec l'introduction de la chaîne premium MySports One, qui propose encore plus de sport en direct. Nous offrons maintenant la possibilité aux fans de sport de voir l'intégralité du programme MySports sur l'app pour le début de la saison de hockey sur glace. » Eric Grignon, CEO de Sky Suisse : « Cette collaboration va susciter beaucoup d'intérêt de la part des fans de sport suisses, car elle va proposer un accès illimité aux sports préférés des suisses. »

Bientôt encore plus de sport dans l'offre Sky

En plus d'un programme très complet de hockey sur glace suisse, l'offre actuelle de Sky sera bientôt élargie par des partenariats avec Sport1 et Sportdigital pour accueillir dix nouveaux sports. Les clients suisses auront ainsi accès à la NHL, au championnat du monde Moto GP et aux meilleurs matchs du championnat du Portugal de football. Toutes ces compétitions élargissent l'offre actuelle contenant la 1ère et de la 2e Bundesliga, du DFB Pokal, l'ensemble de la saison de golf et de tennis (y compris la Ryder Cup en septembre) et bien d'autres tournois.

Un modèle tarifaire attrayant et un forfait journalier

Les personnes souhaitant profiter de cette offre peuvent s'inscrire avant la fin de l'année et bénéficier du prix de lancement de CHF 29.90/mois (au lieu de CHF 49.80, Sky Sport pour CHF 19.90 et MySports Go pour CHF 29.90). La combinaison de Sky Sport et de MySports Go est également disponible sur le forfait journalier pour CHF 14.90.

Rendez-vous sur mysports.ch pour plus d'informations.

Rendez-vous sur sky.ch pour plus d'informations.

