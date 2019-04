MySports et TeleTicino prolongent d'un an leur collaboration

MySports et la chaîne régionale du Tessin TeleTicino ont décidé de prolonger d'au moins un an leur collaboration en ce qui concerne les droits de diffusion des derbys de hockey sur glace tessinois de la National League. Ainsi, les six rencontres du tour de qualification de la saison 2019/2020 entre le HC Lugano et le HC Ambrì-Piotta seront diffusées en direct dans toute la Suisse.

Pour les fans de sport du Tessin, les derbys entre le HC Lugano et le HC Ambrì-Piotta font partie des temps forts de l'année. Le derby du 13 novembre 2018 le prouve, étant donné que TeleTicino a atteint une part de marché de 26 % et s'est imposé face à tous les autres fournisseurs de la région.

« Nous sommes fiers de la poursuite de la collaboration entre MySports et TeleTicino pour la saison à venir. Grâce à nos équipes à Melide et au groupe Corriere del Ticino, les derbys entre le HC Lugano et le HC Ambrì-Piotta pourront être regardés par l'ensemble des foyers du Tessin », déclare Alessandro Colombi, General Manager du Corriere del Ticino Group e MediaTI. « À l'occasion de la troisième année de collaboration avec MySports, nous réservons à nouveau de nombreuses surprises à nos clients ! », ajoute-t-il.

D'après les termes actuels de cette collaboration, MySports s'occupe du commentaire en direct des rencontres, tandis que TeleTicino est responsable de la production des parties « pre-match » de 30 minutes et « post-match » de 90 minutes depuis leurs studios à Melide.

Une situation gagnant-gagnant pour les partenaires et pour le hockey suisse



Pour Matthias Krieb, Vice President MySports chez UPC, la collaboration avec TeleTicino est un exemple de l'importance de la coopération entre les fournisseurs de chaînes et les créateurs de contenus : « Grâce à cette collaboration, nous sommes parvenus à rendre disponibles les derbys et les images produites par Mysports à tous les habitants de la région. Les téléspectateurs des autres parties de la Suisse profitent également de ces rencontres grâce aux prestations rédactionnelles de TeleTicino. « Cette collaboration représente donc une situation gagnant-gagnant pour les deux partenaires contractuels et pour le hockey suisse. »

Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples informations :

MySports (UPC)

Media Relations

Tel. +41 58 388 99 99

media.relations@upc.ch

@UPC_Switzerland