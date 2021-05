MySports et la National League prolongent de 5 ans leur partenariat médias

Depuis son lancement en 2017, MySports est devenu le média de référence pour les fans de hockey en Suisse en tant que « Home of Hockey ». Sunrise UPC et National League SA se réjouissent de la prolongation de 5 ans du partenariat médias des deux parties (du début de la saison 2022 à la fin de la saison 2027). Ce partenariat comprend désormais l'ensemble des droits du direct et des temps forts dans les domaines payants et gratuits.

MySports va ainsi continuer de diffuser l'ensemble des matchs de National League en tant qu'offre TV payante. Ils seront diffusés en direct et commentés en allemand, français, et en partie en italien. Des émissions en studio régulières, réalisées dans les studios MySports situés à Erlenbach (ZH) et Rossens (FR), ainsi qu'une large offre de magazines, de reportages de fond et d'actualités sur les réseaux sociaux viendront compléter le programme.

Pour l'offre TV gratuite, les reportages en direct et portant sur les temps forts de la National League se poursuivront et seront développés. À partir de 2022, un « match of the week » sera prévu durant la saison régulière et diffusé seul dans l'offre de TV gratuite. Après la fin des matchs et de chaque journée, les téléspectateurs pourront regarder l'émission « Tous les matchs, tous les buts ». De plus, de nombreux matchs des play-offs seront diffusés en direct à la TV gratuite. MySports et la National League donneront de plus amples informations au sujet des partenaires de distribution et des formats d'émission ultérieurement.

Grâce à une collaboration encore plus intense, MySports et la National League font tout pour offrir la meilleure expérience à 360 degrés du hockey sur glace possible, au stade, à la TV ou grâce à de nouvelles offres mobiles supplémentaires. Sunrise UPC, le plus grand fournisseur de télécommunications privé de Suisse, apporte au partenariat son réseau en fibre optique leader sur le marché, combiné à l'un des meilleurs réseaux mobiles du monde. L'appui de sa maison-mère, Liberty Global, assure de plus un vaste savoir-faire en matière de contenu, de technologie et de numérisation.

L'offre MySports est disponible pour les clients des plateformes TV de Sunrise UPC, chez de nombreux réseaux câblés de l'association Suissedigital, chez Swisscom, et via des applications OTT. D'autres partenaires de diffusion viendront s'ajouter à cette liste dans un avenir proche.

« Nous sommes heureux que la National League continue de nous accorder sa confiance. Ensemble, nous allons poursuivre le développement du hockey sur glace et des offres de divertissement associées durant les 5 prochaines années. Avec notre participation, nous voulons continuer d'écrire l'histoire à succès de ce sport national Suisse, de MySports et de Sunrise UPC et proposer à tous les fans un « Home of Hockey » unique », se réjouit André Krause, CEO de Sunrise UPC.

« Le fait de poursuivre le partenariat avec MySports importe beaucoup à la National League. Avec son style rafraîchissant, MySports a réussi à développer une expertise unique du hockey sur glace en Suisse. Nous sommes impatients de commencer ensemble la prochaine étape du développement », déclare Denis Vaucher, CEO de National League SA.