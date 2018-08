MySports lance sa nouvelle chaîne « MySports One » avec le meilleur du monde sportif

Pour le début de la saison de hockey, MySports lance une nouvelle chaîne, MySports One, qui sera lancée le 14 août 2018 et diffusera le meilleur du sport en direct. UPC et de nombreux autres distributeurs proposeront cette chaîne à leurs clients Digital TV ; plus de clients pourront donc profiter d'innombrables temps forts du sport ainsi que de formats de diffusion exclusifs et innovants issus de l'offre sportive attrayante de MySports.

MySports One diffusera en direct des programmes qui raviront les fans de sport : trois matchs par semaine de la National League suisse de hockey, des matchs en parallèle, des entretiens avec des experts exceptionnels, des reportages de fond, des magazines et des documentaires. Une sélection de matchs de la Bundesliga sera également diffusée en direct sur Sky. Il y aura en outre un programme complet regroupant diverses disciplines, que MySports rendra accessible au plus grand nombre : handball suisse, volley-ball, basket-ball, sports équestres et bien plus encore. C'est également une offre attrayante pour les fans de jeux vidéo et de courses, avec des émissions sur l'eSports et sur les sports mécaniques (Formule E et DTM).

Un lancement pour les clients existants

La nouvelle chaîne sera disponible le 14 août 2018 chez UPC et d'autres partenaires de distribution pour tous les clients Digital TV. « Notre programme et nos contenus plaisent beaucoup à nos clients de MySports Pro. Nous sommes fiers de nos productions et heureux de pouvoir ravir encore plus de clients avec notre nouvelle chaîne et nos contenus. Ainsi, c'est avec grand plaisir que nous renforçons le « Home of Sports » », déclare Alexandre Burkhalter, rédacteur en chef MySports Romandie. MySports One deviendra donc une chaîne regroupant le meilleur du sport, tandis que les chaînes MySports 2 à 9 seront réservées aux clients voulant profiter de l'offre complète.

@UPC_Switzerland