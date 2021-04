MySports propose les play-offs les plus passionnants de l'histoire

Des play-offs de hockey sur glace en début d'été, du jamais vu ! Après l'arrêt de la série en raison de la pandémie de coronavirus au printemps 2020, cette fois, cela devrait fonctionner. Le champion de hockey 2020/2021 sera désigné au plus tard le 14 mai 2021, juste avant que l'équipe nationale ne se rende aux championnats du monde qui auront lieu à Riga du 21 mai au 6 juin.

Le concept de la « Double-Bubble »

La recette élaborée par la ligue et les clubs s'appelle « Double-Bubble » : l'ensemble des joueurs et des membres du personnel se déplacent uniquement dans les patinoires (« Sport-Bubble ») et chez eux (« Home-Bubble ») et il n'y a des contacts documentés qu'au sein de l'équipe et avec les personnes du même foyer. Tous les membres de l'équipe passent un test PCR avant le début des play-offs, et ils sont testés au moins une fois par semaine durant les play-offs.

Les fans de hockey ne sont pas oubliés

MySports donne toutes les informations sur cette bulle et fera régulièrement le point sur le statut des joueurs et des clubs. Le sujet a d'ailleurs déjà été traité en détail lors de la dernière Coupe du monde junior qui a eu lieu au Canada. La chaîne va encore plus loin cette fois et s'intéresse, dans le cadre d'un reportage sportif, aux grands absents des play-offs : les fans.

Chaque semaine, dans le podcast « Overtime », les fans pourront s'exprimer et commenter les performances de leur équipe durant ces play-offs. Ils auront la possibilité de poser des questions à nos consultants et journalistes et de réagir en direct via le « chat ».

Une couverture complète des play-offs

Chaque journée de play-offs sera accompagnée d'un studio animé de nos consultants. De plus, à chaque match studio, une com-cam sera installée à la place du commentateur, permettant de recevoir des invités en patinoire. Enfin, en finale, c'est un dispositif exceptionnel de 7 journalistes et consultants qui vous feront vivre le dénouement de cette saison.

Le commentateur Thomas Rottmeier accompagnera le tout avec la chanson des play-offs MySports « Flip Flop Playoffs », qu'il a lui-même écrite et interprétée. Vraiment du #Homemade et une combinaison parfaite de la glace de la patinoire et des chaudes soirées d'été.

Cette année, le meilleur marqueur de chaque équipe qualifiée pour les play-offs sera notre guide jusqu'au dernier match de la finale. Qui de mieux que le Top Scorer pour montrer la voie à ses coéquipiers à travers ses buts ou ses passes décisives et les mener jusqu'à la victoire et donc jusqu'au titre ?

Documents médias à télécharger :

Bande-annonce pour les play-offs 2021;

Vidéo/mp4, 65,7 MB, 00:50 - © MySports 2021



Chanson des play-offs « Flip Flop Playoffs » de Thomas Rottmeier;

Audio MP3, 7 MB - 03:12 - © MySports 2021



Artwork pour la campagne des play-offs 2021;

Image/jpeg, 1 MB - © MySports 2021

Service de presse MySports

Sunrise UPC Media Relations

Eric Zeller

media@sunrise.net

Téléphone : 0800 333 000

En dehors de Suisse : +41 58 777 76 66

Mobile : 076/777 07 62