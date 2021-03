MySports se consacre au sport automobile durable : la Formule E et l'« Extreme E » comme contenus exclusifs pour la Suisse

Depuis quelques années, le thème du développement durable suscite une attention particulière dans le milieu du sport automobile. Par exemple dans l'évolution constante du championnat de Formule E, qui a été lancé il y a sept ans et qui sera organisé pour la première fois en tant que championnat du monde officiel par la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), en 2021.

Des grands noms du monde de la course

Le fait que la durabilité soit également un sujet important dans l'industrie automobile est prouvé par le lancement de la toute nouvelle série tout-terrain « Extreme E ». Créée par les fondateurs de la Formule E, elle visite les régions les plus touchées par le changement climatique. Sur la grille de départ, en tant que pilotes et/ou propriétaires d'équipe, on trouve un total de dix champions du monde de la FIA ! Les grands noms de la Formule 1 : Jenson Button, Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Les champions du monde de rallye : Sébastien Loeb et Carlos Sainz. Et les champions du monde de rallycross : Johan Kristofferson, Timmy Hansen et Mattias Ekström.

Première série de courses au bilan climatique positif

« Extreme E » s'est fixé pour objectif d'atteindre un bilan climatique positif à la fin de la première saison, c'est-à-dire de retirer de l'atmosphère plus de carbone qu'elle n'en génère. Cet objectif sera atteint en réduisant, en mesurant et en compensant les émissions ainsi qu'en mettant en place, dans chaque destination, des initiatives visant à protéger les écosystèmes touchés par le changement climatique. Pour réduire les émissions en dehors des courses, aucun spectateur n'est autorisé ; le public peut regarder les courses exclusivement à la télévision. « Extreme E » est également le premier organisateur d'événements dans le sport automobile à utiliser des générateurs à pile à combustible d'hydrogène pour la recharge des batteries.

Le développement durable et le suspense sportif ne sont pas antagonistes

MySports croit en l'avenir des courses durables. C'est pourquoi la chaîne sportive a décidé de reprendre les droits exclusifs pour la Suisse de la Formule E dès 2017, année de sa création, et étend désormais cette exclusivité au nouveau format « Extreme E ». Matthias Krieb, responsable MySports chez Sunrise UPC, explique : « Dans le sport automobile, le développement durable devient une priorité importante. L'« Extreme E » va plus loin en se concentrant sur les régions les plus touchées par les problèmes climatiques. En diffusant cette série de courses, nous souhaitons sensibiliser davantage le public à cette thématique tout en mettant à disposition un contenu fascinant et passionnant à nos téléspectateurs. Les aspirations de la FIA sont conformes à celles de notre société mère, Liberty Global, qui en tant que membre fondateur de la European Green Digital Coalition, s'est engagée à investir dans le développement et le déploiement de solutions numériques présentant d'importantes économies d'énergie et de matériaux. »

Prochaine course en Formule E à Rome

Une semaine après le début du championnat « Extreme E », la Formule E est déjà en route pour la prochaine course dans la capitale italienne, Rome. On y retrouve les trois pilotes suisses Sébastien Buemi, Edoardo Mortara et Nico Müller. MySports diffusera le E-prix du 10 avril 2021 en direct, des qualifications à la course.

Dates de diffusion sur MySports One

MySports One diffusera le premier week-end d'« Extreme E » en Arabie saoudite comme suit :

Je. 01.04.2021 Dès 22 h 00 : documentaire « Best Moments » Ve. 02.04.2021 16 h 30 - 18 h 00 : documentaires supplémentaires sur l'« Extreme E » Sa. 03.04.2021 12 h 30 - 17 h 30 : divers documentaires et rediffusion du Shakedown et des courses de qualification du jour (commentés en anglais) Di. 04.04.2021 10 h 00 - 20 h 00 : divers documentaires ainsi que la course finale en direct en Arabie saoudite avec commentaire français (11 h 00 - 13 h 00)



Des informations détaillées et les mises à jour du programme sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.mysports.ch/fr/programme

